BTOパソコンのサイコムは、埼玉県八潮市の「ふるさと納税」返礼品として、同社のパソコン6製品が登録されたことを発表した。全モデル3年保証とサイコムオリジナルデバイス3点セットが付属する。八潮市は同社の本社と工場の所在地だ。

人気の「G-Master Velox B850」もふるさと納税の返礼品に

八潮市は、都心のベッドタウンという側面だけでなく、埼玉県内でも有数の工業地域として知られ、特に製造業を営む事業所が多い「ものづくり」のまちでもある。サイコムはこの八潮市で四半世紀にわたりパソコン製造販売事業を行ってきた。

サイコムの代表取締役 河野孝史氏は今回の発表に寄せて、「私たちはこれまで、八潮市でパソコンの企画・製造を通じて地域と共に歩んできました。この度、当社のゲーミングパソコンなどをふるさと納税返礼品として登録いただけることになり、大変光栄に思います。パソコンは単なる道具ではなく、人々がつながるための重要なコミュニケーションツールでもあります。eスポーツやゲーム配信など、デジタルコミュニティの輪がさらに広がり、八潮市の魅力発信や地域活性化につながればと願っています。」とコメントしている。

「サイコム ふるさと納税について」概要

・ふるさと納税返礼品への登録（自治体名）：埼玉県八潮市

・ふるさと納税受付開始日：2025年10月17日

・ふるさと納税サイト：さとふる https://www.satofull.jp/

・返礼品：サイコムPC

全6モデルを用意した返礼品のラインナップも紹介しておく。

・ゲーミングPC「G-Master Velox B860 Intel Edition FS」

・ゲーミングPC「G-Master Velox B850 AMD Edition FS」

・オフィス向けPC「Radiant GZ3600B860 FS」

・オフィス向けPC「Radiant GZ3600X870A FS」

・オフィス向けPC「Radiant VX3600B850AG FS」

・オフィス向けPC「Radiant VX3600B860 FS」