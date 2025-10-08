2025年10月発売のカシオ腕時計から、カシオコレクションとカシオクラシックの新製品を実機写真とともに紹介する。

カシオコレクションやカシオクラシックの販売チャネルはオンラインが中心。セレクトショップやホームセンター店頭でも目にすることが多く、機能的にはスタンダードなものが中心で価格的にも求めやすい。近年はカシオも特に力を入れており、新製品発表会での注目率も毎回高い。

ムーンフェーズにヨーロッパの風薫る「MTP-M305D」「MTP-M305L」

カシオコレクションから、月の満ち欠けを確認できるムーンフェイズ機能付きアナログモデルが登場。

ムーンフェーズの時計が初めて登場したのは、18世紀後半のヨーロッパと言われる。このような伝統的な機能や時計表現は、G-SHOCKをはじめとする他のカシオブランドでは（キャラクターや機構的に）搭載するのが難しいことがある。しかしそれらも、カシオコレクションとは相性が良かったりする。そういう意味でも、カシオコレクションは可能性を秘めたブランドだ。

今回登場したモデルも、スタイリッシュな形状と複数のサブダイアルが印象的。ステンレスバンド仕様の「MTP-M305D」と、レザーストラップ仕様の「MTP-M305L」をラインナップ。

質感の高さは価格以上

また、ステンレスバンド仕様の「MTP-M305D」はダイアルカラーとしてブラック（「MTP-M305Dｰ1AJF」）とホワイト（「MTP-M305D7AJF」）を用意。レザーストラップ仕様の「MTP-M305L」はブラックダイアル×キャメルストラップ（「MTP-M305Lｰ1AJF」）、ブルーダイアル×ブラックストラップ（「MTP-M305Lｰ2AJF」）、ホワイトダイアル×ブラックストラップ（「MTP-M305Lｰ7AJF」）のカラーバリエーションを設定している。

ケースはステンレス製。サイズは44.5mm（縦）×34mm（幅）×9.3mm（厚）、質量は「MTP-M305D」が116g、「MTP-M305L」が55g。薄くて軽く、女性の腕にも似合う。ムーブメントは日本製、駆動は電池式で、電池寿命は約3年。5気圧防水で、突然の雨でも安心だ。

価格は、バンドの仕様やダイヤルカラーを問わず各17,600円。なおCASIOオンラインストアでは予約販売となる。

機能豊富なリングウォッチ「CRW-001G-9JR」

カシオコレクションから、カシオの腕時計の造形を模したリングウォッチ（指輪時計）が登場。

前述のムーンフェイズ同様、こちらも伝統的な時計表現だ。が、ただ時刻を表示するだけだった昔のそれとは違い、なんと、このサイズでカシオの一般的な腕時計の機能を再現している。

今回登場する「CRW-001G-9JR」は、カシオ時計事業50周年を記念したリングウォッチ「CRW-001-1JR」のゴールドバージョン。カシオの一般的なデジタルウォッチのモジュールを約1/10にダウンサイジングし、高密度実装と小型電池の採用により、3ボタンを備えたデジタルウオッチを指輪サイズで実現した。

造形には、粉末状の金属（ステンレス）を射出成形するMIM(メタルインジェクションモールディング)を使用。ケースの複雑な形状からバンドのディンプル（凹）まで精密に作り込み、耐摩耗性に優れたゴールドカラーのIPで表面をコーティングした。

バンドの形状をリング部分に再現している

ケースサイズは25.2mm（縦）×19.5mm（幅）×6.2 mm（厚）、質量は16gで、リングサイズは22号。19号用（内径19mm）と16号用（内径18mm）のサイズ調整用スペーサーが同梱される。

液晶は6桁表示を装備しており、時・分・秒はもちろん、カレンダーやデュアルタイム、ストップウオッチなどの機能を搭載している。

また、設定した時刻になると、手元でライトがほのかに点滅するエモーショナルなフラッシングライト機能付き。駆動は電池式で、電池寿命は約2年。防水性能は日常生活用防水。

価格は22,000円。オリジナルのポーチ（巾着袋）と、リングウォッチをディスプレイできるスペシャルボックスが付属する。CASIOオンラインストアでは抽選販売となる。

レザーストラップでさらに軽やかな着け心地の「AQ-230EL」「AQ-230EGL」

ヴィンテージな装いのアナログ・デジタルコンビネーションモデル、カシオクラシック「AQ-230」に新たなバリエーションモデルが登場。

角型フェイスの2針モデル「AQ-230」のステンレスバンドをレザーストラップに変更、新たな装いと高級感を身に着けた。なお、レザーストラップは、クロコダイルをモチーフとしたクラシックな型押しデザインとなっている。

全体をブラックで統一した「AQ-230EL-1AJF」と、ブラウン系で統一した「AQ-230EGL-9AJF」の2モデルをラインナップ。ケースとベゼルの材質は樹脂製。バンドがレザーストラップとなったことによる軽やかな着け心地（質量20g！）も魅力だ。

駆動は電池式で、電池寿命は約3年。防水性能は日常生活用防水。価格は「AQ-230EL-1AJF」が6,600円、「AQ-230EGL-9AJF」が7,700円。CASIOオンラインストアでは予約販売となる。

1960年代のレトロフューチャーを思わせる「AQ-240E-7AJF」「AQ-240E-3AJF」「AQ-240EGｰ9AJF」

好評のレトロモダンなアナログ・デジタルコンビネーションモデルに、新作「AQ-240」シリーズが登場する。

角型フェイスにアナログ時計とデジタル表示を組み合わせ、丸みのあるケース形状を採用。曲線を基調として洗練されたデザインは「AQ-230」同様、着ける人を選ばない。

ダイアルカラーはシルバーの「AQ-240E-7AJF」とブルーグリーンの「AQ-240E-3AJF」に加え、ケースとバンドもゴールドカラーで統一した「AQ-240EGｰ9AJF」をラインナップする。

サンレイ仕上げのダイアルが上品な光沢感を演出。メタリックインデックスのアクセントで、クラシックとモダンを融合させた。6時位置のデジタル表示は、視認性とデザイン性を両立している。

ケースは樹脂製で、サイズは40.9mm（縦）×35.8mm（幅）× 8.1mm（厚）。質量は51g。バンドの材質はステンレス。駆動は電池式で、電池寿命は約3年。防水性能は日常生活防水。

価格は「AQ-240E-7AJF」と「AQ-240E-3AJF」が7,700円、「AQ-240EGｰ9AJF」が9,900円。CASIOオンラインストアでは予約販売となる。