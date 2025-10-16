NTTドコモは10月16日、M5チップを搭載した新型iPad Proのドコモオンラインショップ販売価格を発表した。10月17日午前8時から予約を開始し、10月22日に発売する。

アップル最新プロセッサとなるM5チップを搭載したiPad Pro

ラインナップは13インチiPad Pro（M5）Cellular版、11インチiPad Pro（M5）Cellular版の2機種それぞれに、256GB／512GB／1TB／1TB（Nano-texture）／2TB／2TB（Nano-texture）の6モデルが用意される。

ドコモの13インチiPad Pro（M5）価格

新規／機種変更（5G→5G）／契約変更（FOMA・Xi→5G）は同額。13インチiPad Pro（M5）Cellular版の支払い総額は298,870円（256GBモデル）～498,960円（2TB Nano-textureモデル）。

また「いつでもカエドキプログラム」の対象機種でもあり、24回払いで23カ月目に機種回収・査定が完了した場合の支払い合計額は154,990円（256GBモデル）～273,240円（2TB Nano-textureモデル）。

同様に12カ月目に機種回収・査定が完了した場合の支払い合計額は148,390円（256GBモデル）～264,440円（2TB Nano-textureモデル）。

ドコモの11インチiPad Pro（M5）価格

11インチiPad Pro（M5）Cellular版の支払い総額は239,910円（256GBモデル）～464,310円（2TB Nano-textureモデル）。

購入時「いつでもカエドキプログラム」に申し込み、24回払いで23カ月目に機種回収・査定が完了した場合の支払い合計額は119,790円（256GBモデル）～253,110円（2TB Nano-textureモデル）。

同様に12カ月目に機種回収・査定が完了した場合の支払い合計額は117,590円（256GBモデル）～247,610円（2TB Nano-textureモデル）。