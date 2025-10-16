ソフトバンクは10月16日、M5チップを搭載した新型iPad Proの販売価格をアナウンスした。10月17日午前8時から予約を開始し、10月22日の販売開始を案内している。

アップル最新プロセッサとなるM5チップを搭載したiPad Pro

ラインナップは13インチiPad Pro（M5）、11インチiPad Pro（M5）の2機種それぞれに、256GB／512GB／1TB／1TB（Nano-texture）／2TB／2TB（Nano-texture）の各モデルが用意される。

ソフトバンクの13インチiPad Pro（M5）価格

新規、機種変更は同額で、13インチiPad Pro（M5）Cellular版の価格帯は総額318,240円（256GBモデル）～499,680円（2TB Nano-textureモデル）。

また「新トクするサポート＋」（特典B）の対象機種でもあり、48回払いで25カ月目に特典申し込み、翌月末までに機種回収・査定が完了した場合の支払い合計額は159,120円（256GBモデル）～274,800円（2TB Nano-textureモデル）。

Wi-Fi版は現金販売価格のみ案内されている。販売価格帯は218,800円（256GBモデル）～406,800円（2TB Nano-textureモデル）。

ソフトバンクの11インチiPad Pro（M5）価格

11インチiPad Pro（M5）Cellular版の価格帯は総額256,320円（256GBモデル）～463,680円（2TB Nano-textureモデル）。

「新トクするサポート＋」（特典B）を利用し48回払いで25カ月目に特典申し込み、翌月末までに機種回収・査定が完了した場合の支払い合計額は128,160円（256GBモデル）～245,760円（2TB Nano-textureモデル）。

Wi-Fi版の販売価格帯は168,800円（256GBモデル）～356,800円（2TB Nano-textureモデル）。