レノボ・ジャパンは10月7日、省スペースデスクトップPC「ThinkCentre neo 50s Small Gen 6」を発売した。最大13TOPSのNPUを内蔵したIntel Core Ultraプロセッサ（シリーズ2）搭載のスリム型筐体で、販売価格は205,700円から。

ThinkCentre neo 50s Small Gen 6

「ThinkCentre neo 50s Small Gen 6」はIntel Core Ultraプロセッサを搭載した小型サイズのデスクトップPC。省スペースながらメモリは最大64GB、ストレージは最大2TBのSSDおよび3.5インチHDDに対応する。

構成はカスタマイズ可能で、オプションとしてグラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 3050を選択でき、PCIe x16 Gen 4/PCIe x1スロットやM.2スロットを利用した拡張にも対応。セキュリティはdTPM 2.0に加え、Smart USB Protection、secure wipe、Cover Tamper Detectionなどを搭載する。主な仕様は下記の通り。