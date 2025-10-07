レノボ・ジャパンは10月7日、省スペースデスクトップPC「ThinkCentre neo 50s Small Gen 6」を発売した。最大13TOPSのNPUを内蔵したIntel Core Ultraプロセッサ（シリーズ2）搭載のスリム型筐体で、販売価格は205,700円から。
「ThinkCentre neo 50s Small Gen 6」はIntel Core Ultraプロセッサを搭載した小型サイズのデスクトップPC。省スペースながらメモリは最大64GB、ストレージは最大2TBのSSDおよび3.5インチHDDに対応する。
構成はカスタマイズ可能で、オプションとしてグラフィックスにNVIDIA GeForce RTX 3050を選択でき、PCIe x16 Gen 4/PCIe x1スロットやM.2スロットを利用した拡張にも対応。セキュリティはdTPM 2.0に加え、Smart USB Protection、secure wipe、Cover Tamper Detectionなどを搭載する。主な仕様は下記の通り。
- OS：Windows 11 Pro／Home／Ubuntu
- CPU：Intel Core Ultraシリーズ2（最大Core Ultra 7）
- 内蔵NPU：最大13TOPS
- メモリ：最大64GB DDR5
- ストレージ：最大2TB M.2 SSD
- グラフィックス：CPU内蔵／NVIDIA GeForce RTX 3050（オプション）
- 光学ドライブ：〇（オプション）
- 通信：ギガビット有線LAN、Wi-Fi 7など
- インタフェース：USB Type-C 3.2 Gen 1、4x USB 3.2 Gen 1、2x USB 2.0、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、RJ-45、オーディオ端子など