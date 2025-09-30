レノボ・ジャパンは9月30日、モバイルワークステーションの新製品として「ThinkPad P1 Gen 8」「ThinkPad T1g Gen 8」の2製品を発表した。同日販売を開始している。

ThinkPad P1 Gen 8

ThinkPad P1 Gen 8は、16型の大画面サイズで強力な性能を実現しつつ、薄型に仕上げた点が特徴のモバイルワークステーション製品。Intel Core Ultra 5/7/9 Hプロセッサー（シリーズ2）を搭載し、グラフィックスには最大でNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell Laptop GPUも選択可能。91.7%の画面占有率を誇る狭額縁ディスプレイを搭載し、ユーザー自身で交換できる90Whの大容量バッテリーを内蔵する。

OS：Windows 11 Pro / Home

プロセッサー：Intel Core Ultra 5/7/9 Hプロセッサー（シリーズ2）

グラフィックス：NVIDIA RTX PRO 1000 / 2000 Blackwell Laptop GPU、CPU内蔵（Intel Arc グラフィックス）

メモリ：最大64GB LPCAMM2 DDR5x 7467MHz

ストレージ：最大8TB（M.2 PCIe Gen5 SSD ×2対応）

ディスプレイ：16型 16:10 FHD+ / UHD+ IPS、または3.2K Tandem OLEDタッチ

インターフェース：Thunderbolt 5×2、Thunderbolt 4、USB-A 3.2 Gen2、HDMI、SD Express 7.0、オーディオジャック

バッテリー：ユーザー交換可能 4セル リチウムイオンポリマーバッテリー 90Whr

本体寸法：354.4（W）×241.2（D）×9.9（H）mm

本体質量：約1.84kg～

価格：542,300円（税込）より

発売日：2025年9月30日

ThinkPad T1g Gen 8

ThinkPad T1g Gen 8は、グラフィックスにGeForceを採用する点が主な違い。Intel Core Ultra 7/9 Hプロセッサー（シリーズ2）とGeForce RTX 5070 Laptop GPUの搭載をサポートして高い性能を備えており、91.7%の画面占有率を誇るディスプレイやユーザー自身で交換できる90Whの大容量バッテリーの採用も共通。