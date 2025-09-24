レノボ・ジャパンは9月24日、AI機能を搭載した新型タブレット「Lenovo Yoga Tab」と「Lenovo Idea Tab Plus」の2機種を9月26日に発売すると発表した。「Yoga Tab」の価格は85,800円前後、「Idea Tab Plus」は8GB+128GBモデルが59,400円前後、8GB+256GBモデルが64,900円前後。

Lenovo Yoga Tab

「Lenovo Yoga Tab」は、超薄型6.2mmのメタル構造と約458gの軽量ボディを実現したクリエイター向けモデル。Snapdragon 8 Gen 3モバイルプラットフォームを搭載し、最大20 TOPSのAIパワーを発揮する。前世代と比較してAIパフォーマンスが最大98％向上、省エネ効率も40％改善した。

11.1型の3.2K PureSight Proディスプレイは144Hzリフレッシュレート、最大800nitピーク輝度に対応し、色差ΔE < 1を達成してプロレベルの色彩表現を実現。付属の「Lenovo Tab Pen Pro」は8192段階の筆圧感知とハプティックフィードバックを搭載し、紙に描くような自然な書き心地を提供する。

AI機能として、リアルタイムの文字起こしと要約が可能な「Lenovo AIライブトランスクリプト」や、手描きスケッチをデジタルアートに変換する機能を搭載。新世代のシリコンカーボンバッテリー技術により最大12時間のYouTube視聴が可能で、68W急速充電にも対応する。

「Lenovo Yoga Tab」の主な仕様は以下の通り。

OS：Android 15

CPU：Snapdragon 8 Gen 3

内蔵メモリ：12GB

ストレージ：256GB

ディスプレイ：11.1型（3200×2000ドット）PureSight Proディスプレイ、最大144Hzリフレッシュレート、最大800nitピーク輝度、Dolby Vision対応、98% DCI-P3広色域、色精度ΔE＜1

カメラ：フロント 13M FF、背面 13MP AF＋2MP FF

Wi-Fi：Wi-Fi 7（802.11a/b/g/n/ac/ax/be）

Bluetooth：5.4

バッテリ容量：8860mAh、68W急速充電対応

センサー：加速度センサー、RGBセンサー、ジャイロセンサー

インタフェース：USB Type-C

サイズ／重さ：約255.5 x 165.8 x 6.2mm（カメラ部分含めると約8.3mm）／約458g

本体カラー：シーシェル

Lenovo Idea Tab Plus

「Lenovo Idea Tab Plus」は学習用途に特化したモデルで、約6.3mm、約530gの薄型軽量設計を採用。画面上の項目を囲むだけでGoogle検索できる「かこって検索」や、画面上のテキストを即座に翻訳する機能を搭載し、学習効率の向上を図る。

12.1型の2.5Kディスプレイ（2560×1600）は90Hzリフレッシュレート、96％ DCI-P3広色域に対応し、テュフラインランド認証を取得した目に優しい仕様となっている。MediaTek Dimensity 6400オクタコアプロセッサーと10200mAhの大容量バッテリーにより、最大13時間のYouTube視聴が可能だ。

両機種ともAndroid 15を搭載し、複数回のOSアップグレードと4年間のセキュリティパッチが提供される予定。

主なスペックは、「Yoga Tab」がSnapdragon 8 Gen 3プロセッサー、12GBメモリ、256GBストレージ、8860mAhバッテリーを搭載。「Idea Tab Plus」はMediaTek Dimensity 6400プロセッサー、8GBメモリ、128GB/256GBストレージ、10200mAhバッテリーを搭載し、最大2TBのMicroSDカードに対応している。

「Lenovo Idea Tab Plus」の主な仕様は以下の通り。