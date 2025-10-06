GeForce NOW、10月は新作ゲーム18タイトルを一挙追加へ - Blackwellリグ刷新も進行

NVIDIAは10月2日、同社が提供するクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」で10月中にリリースを予定する新作タイトルについて発表した。
10月11日の発売を控える『バトルフィールド6』など、クラウドゲーミングサービスで利用できるゲームが追加されるという内容。加えてマイアミとワルシャワでGeForce NOWインスタンスがBlackwell RTXシリーズへと強化されており、DLSS 4など最新技術を利用できる。
10月2日からプレイできる新作タイトル
- 『Train Sim World 6』
- 『Alien: Rogue Incursion Evolved Edition』
- 『Car Dealer Simulator』
- 『Nightingale』
- 『Ready or Not』
- 『STALKER: X』
Blackwell RTX対応の新作ゲーム
- 『inZOI』
- 『Total War: Warhammer III』
10月にクラウド配信開始予定の全ゲーム一覧
- 『シーフェアラー：シップシミュレーター』
- 『リトル・ナイトメア3』
- 『Battlefield 6』
- 『Ball x Pit』
- 『Fellowship』
- 『ジュラシック・ワールド エボリューション 3』
- 『Painkiller』
- 『Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2』
- 『Tormented Souls 2』
- 『スーパーファンタジーキングダム』
- 『Earth vs Mars』
- 『ARC Raiders』