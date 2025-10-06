NVIDIAは10月2日、同社が提供するクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」で10月中にリリースを予定する新作タイトルについて発表した。

  • GeForce NOW、10月は新作ゲーム18タイトルを一挙追加へ - Blackwellリグ刷新も進行

10月11日の発売を控える『バトルフィールド6』など、クラウドゲーミングサービスで利用できるゲームが追加されるという内容。加えてマイアミとワルシャワでGeForce NOWインスタンスがBlackwell RTXシリーズへと強化されており、DLSS 4など最新技術を利用できる。

10月2日からプレイできる新作タイトル

  • 『Train Sim World 6』
  • 『Alien: Rogue Incursion Evolved Edition』
  • 『Car Dealer Simulator』
  • 『Nightingale』
  • 『Ready or Not』
  • 『STALKER: X』

Blackwell RTX対応の新作ゲーム

  • 『inZOI』
  • 『Total War: Warhammer III』

10月にクラウド配信開始予定の全ゲーム一覧

  • 『シーフェアラー：シップシミュレーター』
  • 『リトル・ナイトメア3』
  • 『Battlefield 6』
  • 『Ball x Pit』
  • 『Fellowship』
  • 『ジュラシック・ワールド エボリューション 3』
  • 『Painkiller』
  • 『Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2』
  • 『Tormented Souls 2』
  • 『スーパーファンタジーキングダム』
  • 『Earth vs Mars』
  • 『ARC Raiders』