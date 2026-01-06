ASUSは1月6日、ROGブランドの最新製品発表イベント「Dare To Innovate」をオンラインで開催し、ゲーミングノートPCやデスクトップPCの新製品を発表した。各製品の発売時期は2026年上半期を予定。

2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」

「ROG Flow Z13-KJP」は、コジマプロダクションの新川洋司氏がデザインした特別モデル

今回の発表では、ROGブランドの設立20周年を記念して、ゲームクリエイター小島秀夫氏が設立したコジマプロダクションとのコラボレーションモデル4製品を初披露。2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」をはじめ、ゲーミングヘッドセット「ROG Delta II-KJP」、ゲーミングマウス「ROG Keris II Origin-KJP」、ゲーミングマウスパッド「ROG Scabbard II XXL-KJP」を展開する。

「ROG Flow Z13-KJP」は、コジマプロダクション所属の新川洋司氏がデザインを手がけた特別モデル。シャーシや脱着式キーボード、筐体の細部に至るまでオリジナルデザインが施されている。ROGゲーミングノートPCとして初めてカーボンファイバーを採用し、AMD Ryzen AI MAX+395プロセッサと最大128GBメモリを搭載。2.5K解像度でリフレッシュレート180HzのROG Nebulaディスプレイを備える。

また、世界初となる16型デュアルディスプレイ搭載のコンバーチブル2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus DUO GX651」も発表。最薄部約1.95cm、質量約2.85kgの筐体に、インテル Core Ultraプロセッサー(シリーズ3)と最大NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載する。320°まで回転するヒンジにより、5つの動作モードで使用可能だ。日本では3月下旬以降の発売を予定している。

コンバーチブル2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus DUO GX651」

薄型軽量モデルゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G14/G16」は、インテル Core Ultraプロセッサー(シリーズ3)またはAMD Ryzenシリーズプロセッサを搭載し、NVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを組み合わせた。新設計の底面パネルにより排熱性能を向上させ、「ROGスラッシュライティング」のイルミネーションエリアを従来の7エリアから35エリアに拡大した。全モデルがCopilot+PCに準拠しており、日本では4月以降に発売予定。

ROG Zephyrus G14/G16

デスクトップPCでは、任意のキャラクターやロゴを表示できる世界初の「AniMe Holo」を搭載したフルタワー型「ROG G1000」を投入。最大AMD Ryzen 9 9950X3Dプロセッサと最大ROG Astral NVIDIA RTX 5090、最大128GB DDR5メモリを搭載可能で、日本では5月以降の発売を予定している。