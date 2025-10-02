Dreame Technologyは10月1日、同社掃除機として最も軽いコードレススティック掃除機「Dreame X1 Air」および、スリムなコードレススティック掃除機「Dreame X1 Slim」を発表した。いずれも10月17日に発売する。

Dreame X1 Air。価格は49,800円

Dreame X1 Airは本体のみの重さが約0.85kg、ヘッドなどのユニットを装着しても1.3kgの軽量設計が特徴。毎分120,000回転のモーターを搭載し、吸引力は80AW。ゴミ集じん部には5層HEPAフィルターを内蔵し、ろ過した空気を上部ユニットのサイドから排出する。

ヘッド部には暗い場所でもゴミやほこりを見えやすくするLEDを搭載。バッテリー駆動時間は最大35分。

Dreame X1 Slimは、細身の本体ユニットや延長スティックなどが特徴のコードレススティック掃除機。本体ユニットは1.4kgの重さで、前世代製品「Dreame Z10」と比べ18.7％軽量化した。

モーターは毎分115,000回転で、150AW／24,000Paの吸引力を備える。5層HEPAフィルターの搭載や、本体ユニットサイドからの排気構造、ヘッド部のLEDライト搭載などはAirと同じ。バッテリー駆動時間は最大60分となる。

Dreame X1 Slim。価格は50,800円

上部の操作パネル