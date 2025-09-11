ドイツ・ベルリンで9月5日に開幕した大型エレクトロニクスショー「IFA 2025」にて、スマート掃除機を展開するDreame Technologyは大規模なブースを展開。高性能ロボット掃除機の最新モデル「Cyber10 Ultra」や、階段昇降できるロボット掃除機「CyberX」が注目を集めていました。

IFA 2025のDreame Technologyブース

最大500gを持ち上げられるアーム付きロボット掃除機

巨大なブースの入り口中央、特に目立つ位置に配置されていたのが、IFA 2025でDreameが発表した最新ロボット掃除機「Cyber10 Ultra」。最大500gの物を持ち上げられる関節付きアームを内蔵することが特徴です。

掃除に邪魔な物を検知して稼働するアームは、広い可動域を活かして部屋に散らかっている靴下やケーブルなどを持ち上げて避けておけるため効率的な掃除が可能。また360度で周囲を検知できるよう複数のセンサーを搭載しています。

Cyber10 Ultraの展示エリア。Cyber10 Ultraを模した大型展示台の上にCyber10 Ultraが並べられていた。展示台に取り付けられたアームの先には（持ち上げられる最大重量である）「500g」の文字

Cyber10 Ultraの実機。アームが収納されているところ

Cyber10 Ultra。アームは普段本体内部に収納されている

階段昇降できるロボット掃除機のプロトタイプをお披露目

もう1つ注目を集めていたロボット掃除機が、まだプロトタイプという位置づけの「CyberX」。ロボット掃除機と階段昇降システム、ベースステーションの3つを組み合わせたもので、製品化前のアイテムなので発売時期や価格などは未定とのこと。

Anker「Eufy」シリーズの「Marswalker」と同じく、ロボット掃除機をいわゆる“キャタピラー型”の脚で運び、人間用の階段を昇降できる仕組みで、1階のフロアだけでなく2階の掃除もできるようになります。変形動作はゆっくりながらも安定して階段を昇降していました。

脚を立てたり平たくしたりしながら変形し階段を昇降する