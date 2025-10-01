DMM.comとインターネットイニシアティブ(IIJ)は10月1日、個人向けモバイルサービス「DMMモバイル Plus Powered by IIJ」の販売を開始した。

DMMモバイル Plus Powered by IIJ

「DMMモバイル Plus Powered by IIJ」は、2ギガから55ギガまで8つのデータ容量から選べるモバイルサービス。音声SIMを月額850円からの手ごろな料金で利用でき、通信回線はドコモ網とau網から選択できる。

SIM形態も通常のSIMカードに加えてeSIMも利用可能。データの翌月繰り越しや複数回線でのデータ容量のシェアにも対応し、多様な利用形態やニーズに柔軟に応える。

料金表

さらに、DMMポイント500ptとデータ容量500MBを500円(非課税)でセット購入できる「DMMオプション」も用意。このオプションは「DMMモバイル Plus Powered by IIJ」契約者および「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」契約者が利用できる。

2025年10月1日追記：記事初出時、発表内容に従い「DMM限定オプション」と記載しておりましたが、IIJから発表内容の訂正がありましたため修正いたしました。同オプションは「DMMモバイル Plus Powered by IIJ」の契約者だけでなく、「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」の契約者も利用可能となっています。

販売開始を記念して、2025年10月1日(水)～12月31日(水)までの期間中に販売サイトから「DMMモバイル Plus Powered by IIJ」を申し込んだユーザーを対象として、抽選で20名にDMMポイント3,000ptをプレゼントするキャンペーンを実施する。