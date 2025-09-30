カシオ計算機は9月30日、100℃の高温サウナでも使用できるサウナー専用腕時計“サ時計（さとけい）”「SAN-100H」の一般販売を10月17日に開始すると発表した。カラーはオレンジ（SAN-100H-7B）とブラック（SAN-100H-1B）の2種で、価格はいずれも16,500円。

クラウドファンディングで即完売となった商品を一般販売

「SAN-100H」は、サウナ愛好家（サウナー）の社員のアイデアから生まれたもので、2024年12月にクラウドファンディングサイト「Makuake」で先行販売を行ったところ、わずか9分で約2,200台が完売するなど、大きな反響を呼んだ商品。一般販売は初となる。

アナログ針で経過時間を測れる「サウナモード」（12分計）を搭載し、100℃までの耐熱設計や防水構造、裏蓋のネジが肌に触れにくい構造、着脱しやすいカールバンド、湿気を防ぐ樹脂ケースなど、サウナでの使用に特化した工夫が施されている。

オレンジバンドの「SAN-100H-7BJR」とブラックバンドの「SAN-100H-1BJR」の2色展開。いずれもサウナ、水風呂、外気浴といったサウナルーティンを描いたイラスト入りの専用パッケージに同梱され、サウナ愛好家へのギフトにも適したデザインとなっている。

主な仕様は以下のとおり（両カラー共通）。