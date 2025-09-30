ユニットコムは9月26日、ゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）」から、エントリー向けグラフィックスのNVIDIA GeForce RTX 5050を搭載するゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVELθ、GeForce RTX 5050搭載で12万円台からのゲーミングPC

最新のNVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用するグラフィックスのうち、もっともエントリークラスに位置づけられるNVIDIA GeForce RTX 5050を搭載するゲーミングPC製品。第5世代Tensorコアを備えてDLSS 4をサポートしており、対応する最新ゲームのプレイに役立てられる。販売構成には便利なゲーミングデバイスをセットにしたスターターキットも用意する。

LEVEL-M1P5-R57X-PKX