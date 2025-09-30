ユニットコムは9月26日、ゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベル シータ）」から、エントリー向けグラフィックスのNVIDIA GeForce RTX 5050を搭載するゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

  • LEVELθ、GeForce RTX 5050搭載で12万円台からのゲーミングPC

    LEVELθ、GeForce RTX 5050搭載で12万円台からのゲーミングPC

最新のNVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用するグラフィックスのうち、もっともエントリークラスに位置づけられるNVIDIA GeForce RTX 5050を搭載するゲーミングPC製品。第5世代Tensorコアを備えてDLSS 4をサポートしており、対応する最新ゲームのプレイに役立てられる。販売構成には便利なゲーミングデバイスをセットにしたスターターキットも用意する。

LEVEL-M1P5-R57X-PKX

  • LEVEL-M1P5-R57X-PKX

    LEVEL-M1P5-R57X-PKX

  • OS：Windows 11 Home
  • プロセッサ：AMD Ryzen 7 5700X
  • メモリ：DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2)
  • ストレージ：500GB NVMe対応 M.2 SSD
  • グラフィックス：GeForce RTX 5050 8GB GDDR6
  • フォームファクタ：ミニタワー / microATX
  • 価格：124,800円