LEVEL∞、ストリーマー「TQQ」コラボゲーミングPC発売！ サイン入りPC抽選施策も

ユニットコムは9月2日、ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞」において、ストリーマー「TQQ」とのコラボゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。

オーバーウォッチ 2の解説動画やプレイ実況配信で人気のストリーマー、「TQQ」氏とのコラボゲーミングPC。高い処理能力と拡張性を兼ね備え、ゲーミング環境をより優れたものにできるとしており、プロを目指す方やライブストリーミングに挑戦するユーザーにもおすすめの構成になっている。先着50名にTQQオリジナルアクリルスタンドをプレゼントするほか、オリジナル壁紙もダウンロードできる。

LEVEL-R7B8-LCR98D-UKX-TQQ [RGB Build]

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7

フォームファクタ：ミドルタワー / ATX

価格：399,800円

LEVEL-M88M-265F-TG1X-TQQ

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサ 265F

メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：AMD Radeon RX 9070 16GB GDDR6

フォームファクタ：ミニタワー / microATX

価格：299,800円

LEVEL-15FX165-i7-RM4X-TQQ