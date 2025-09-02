LEVEL∞、ストリーマー「TQQ」コラボゲーミングPC発売！ サイン入りPC抽選施策も

ユニットコムは9月2日、ゲーミング PC シリーズ「LEVEL∞」において、ストリーマー「TQQ」とのコラボゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOにも対応する。
オーバーウォッチ 2の解説動画やプレイ実況配信で人気のストリーマー、「TQQ」氏とのコラボゲーミングPC。高い処理能力と拡張性を兼ね備え、ゲーミング環境をより優れたものにできるとしており、プロを目指す方やライブストリーミングに挑戦するユーザーにもおすすめの構成になっている。先着50名にTQQオリジナルアクリルスタンドをプレゼントするほか、オリジナル壁紙もダウンロードできる。
✨「TQQ」コラボゲーミングPC発売記念✨— LEVEL ∞(インフィニティ)【公式】 (@LEVEL_INF) September 2, 2025
コラボPC発売記念！抽選で1名様に、TQQのサイン入りコラボPCを🎁
[応募方法]
① @tqq999 と @LEVEL_INF をフォロー
② 本投稿に #TQQxレベルインフィニティ を付けて引用ポスト👍
応募期限：9/16(火)14:59迄… pic.twitter.com/gvZok6TS0f
LEVEL-R7B8-LCR98D-UKX-TQQ [RGB Build]
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 9800X3D
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 5070 Ti 16GB GDDR7
- フォームファクタ：ミドルタワー / ATX
- 価格：399,800円
LEVEL-M88M-265F-TG1X-TQQ
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：インテル Core Ultra 7 プロセッサ 265F
- メモリ：DDR5 32GB(16GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：AMD Radeon RX 9070 16GB GDDR6
- フォームファクタ：ミニタワー / microATX
- 価格：299,800円
LEVEL-15FX165-i7-RM4X-TQQ
- OS：Windows 11 Home [DSP版]
- プロセッサ：インテル Core i7 プロセッサー 14650HX
- メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)
- ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD
- グラフィックス：GeForce RTX 4060 8GB GDDR6
- ディスプレイ：15.6型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)
- 価格：169,800円