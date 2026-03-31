アークは3月31日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive」における新製品として、Intelから発表されたばかりの最新プロセッサ採用モデルをラインナップに追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

Intel Core Ultra 7 270K Plus×RTX 5090搭載モデルも！ アークBTOで受注開始1

「Intel Core Ultra 7 270K Plus」「Intel Core ltra 5 250KF Plus」を標準搭載するゲーミングPC。前モデルよりもダイ間通信インタフェースの動作周波数を大幅に引き上げた点が特徴で、これによってマルチスレッドの協調動作で性能が工場ゲーミング性能にも大きく寄与するほか、クリエイティブな制作や日常の些細な作業にまで高いパフォーマンスを発揮できるとしている。

AG-IA24D2TZ89AGB9-AC5

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus（3.2GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ36MB/TDP125W）

CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー

マザーボード ASRock Z890 Steel Legend WiFi

メモリー 64GB（32GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB

グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4（PHD-ISM2G4-2T）

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Antec C5 Curve ARGB White

サイズ 285(W)mm x465(D)mm x400(H)mm

電源 1200W - 80PLUS GOLD - Thermaltake Toughpower GT Snow（PS-TPT-1200FNFAGJ-W）

AG-IA18B1TB86MGB6-AFM