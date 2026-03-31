アークは3月31日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive」における新製品として、Intelから発表されたばかりの最新プロセッサ採用モデルをラインナップに追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
「Intel Core Ultra 7 270K Plus」「Intel Core ltra 5 250KF Plus」を標準搭載するゲーミングPC。前モデルよりもダイ間通信インタフェースの動作周波数を大幅に引き上げた点が特徴で、これによってマルチスレッドの協調動作で性能が工場ゲーミング性能にも大きく寄与するほか、クリエイティブな制作や日常の些細な作業にまで高いパフォーマンスを発揮できるとしている。
AG-IA24D2TZ89AGB9-AC5
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU Intel Core Ultra 7 270K Plus（3.2GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+16E)コア/24スレッド/L2キャッシュ40MB/L3キャッシュ36MB/TDP125W）
- CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード ASRock Z890 Steel Legend WiFi
- メモリー 64GB（32GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB
- グラフィックス GeForce RTX 5090 GDDR7 32GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4（PHD-ISM2G4-2T）
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース Antec C5 Curve ARGB White
- サイズ 285(W)mm x465(D)mm x400(H)mm
- 電源 1200W - 80PLUS GOLD - Thermaltake Toughpower GT Snow（PS-TPT-1200FNFAGJ-W）
AG-IA18B1TB86MGB6-AFM
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU Intel Core Ultra 5 250KF Plus（3.3GHz/Turbo 5.3GHz/18(6P+12E)コア/18スレッド/L2キャッシュ30MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）
- CPUクーラー Antec Skeleton 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード ASUS PRIME B860M-A WIFI-CSM
- メモリー 16GB（8GBx2）Ark Selection Memory DDR5
- グラフィックス GeForce RTX 5060 GDDR7 8GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 1TB Princeton PHD-ISM2G4シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4（PHD-ISM2G4-1T）
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース Antec FLUX M
- サイズ 247(W)mm x459(D)mm x365(H)mm
- 電源 850W - 80PLUS GOLD - Cooler Master MWE Gold 850 V3 Non-Modular（MPE-8506-ACAG-BJP）