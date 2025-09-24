ユニットコムは9月23日、プロセッサにAMD Ryzen AI 7 350を搭載する15型ノートPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

LEVEL∞、AMD Ryzen AI 7 350搭載ノートPC発売

プロセッサにAMD Ryzen AI 7 350を搭載する15型ノートPCの新製品。グラフィックスにはNVIDIA GeForce RTX 5050 / 5060 Laptopを組み合わせており、快適なゲームプレイに対応。パネルは144Hz駆動をサポートしt絵滑らかな画面表示を行える。

LEVEL-15FXA52-R7A-PKSX

OS：Windows 11 Home [DSP版]

プロセッサ：AMD Ryzen AI 7 350

メモリ：DDR5 16GB(8GB×2)

ストレージ：1TB NVMe対応 M.2 SSD

グラフィックス：GeForce RTX 5050 Laptop GPU

ディスプレイ：15型(非光沢カラー液晶) / フルHD(1920×1080ドット)

価格：194,800円

LEVEL-15FXA62-R7A-PKSX