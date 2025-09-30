ユニットコムは9月30日、独自に展開する「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」から、League The k4senオフィシャルゲーミングノートPCの発売を発表した。合計200セット限定での「LTKスペシャルBOXセット」付き抽選販売も実施する。

LEVEL∞、「League The k4sen」オフィシャルゲーミングノートPC発売！ 200セット限定のスペシャルボックス付き抽選販売

天板に専用デザインをあしらったことで、オリジナルデザインを採用したLeague The k4senオフィシャルオリジナルデザインゲーミングノートPC。無駄のないミニマルなフォルムにLTKロゴとk4sen氏のサインを備えており、日常の様々なシーンでもLTKを身近に感じられる一台だとしている。

「LTKスペシャルBOXセット」を同梱する限定モデルを抽選販売する。台数は構成ごとに定められており、セットにはオリジナルピンバッジ、オリジナルデスクマット、オリジナルTシャツを同封。販売台数は構成に応じて設定されており、詳細は抽選販売特設ページ（外部リンク）に詳しい。

LEVEL-15FX165-i7-RM4X-k4sen