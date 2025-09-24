KDDIと沖縄セルラー電話は9月24日、「povo2.0」において、9月24日～9月30日までの期間限定で「1GB(365日間)」の提供を開始した。価格は1,800円。

「データ追加1GB(365日間)」は、有効期間が365日（約1年間）と長く設定されたトッピング。データ通信料は1GBと少ないが、メイン回線の通信障害など、いざという時に備えた副回線での利用に適している。