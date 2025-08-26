KDDIと沖縄セルラー電話は8月26日、訪日外国人向けデータ専用eSIM「Japan SIM」のオンライン提供を8月28日から開始すると発表した。

Japan SIMのオンライン提供を開始

オンライン提供により、データ回線の申し込みからeSIM（組み込み型SIM）プロファイルのダウンロードまでを訪日準備中に完了できるため、利用者は日本到着後すぐにpovo2.0の通信サービスを利用できるようになる。

トッピングは、データ容量が固定のプラン6種類と、使い放題プラン4種類の計10種類を用意。料金は最も安い「データ使い放題（2時間）」の190円から、「20GB（30日間）」の2,700円まで展開する。プラン料金は以下の通り。

データ容量固定プラン

1GB（3日間）：300円

3GB（3日間）：600円

5GB（5日間）：900円

10GB（7日間）：1,430円

10GB（15日間）：1,750円

20GB（30日間）：2,700円

データ使い放題プラン

2時間：190円

6時間：260円

24時間：660円

3日間：1,540円

Japan SIMの利用ステップ

オンライン提供開始を記念し、「Japan SIM」を通じてpovo2.0に新規登録した利用者には「データ使い放題（24時間）」のプロモコードを提供するキャンペーンを実施。期間は8月28日から終了日未定としている。

また、期間限定（終了日未定）で東日本旅客鉄道が訪日外国人向けに提供する「Welcome Suica Mobile」アプリからも購入可能になる。同アプリは入国前後のアプリ操作のみでSuica発行やチャージができるサービスで、交通機関利用時の利便性向上が期待される。

同社は2025年7月から全国約14,600のローソン店舗での「Japan SIM」店頭販売も展開しており、現金払いでの購入も可能。ただし、店頭版とオンライン版ではトッピングラインアップが異なる。