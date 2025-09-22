KDDIと沖縄セルラー電話は9月22日、全国のローソン店舗で販売している「povo2.0」のデータeSIM「ギガチャージカード」に、新たに「30GB（30日間）」プランを追加した。価格は2,780円。

「ギガチャージカード」に「30GB（30日間）」プランが追加されたのは、「20GB（30日間）」プラン（2,700円）を利用するユーザーの多くが、30日間の利用期間を待たずにデータ容量を使い切ってしまう状況が続いていたため。同社はこうした利用実態を踏まえ、より大容量のプランをお得な価格で提供する。

従来の20GBプランは10月20日で販売を終了する予定。ただし、在庫がある店舗では20日まで購入可能としている。

ローソン店頭で「ギガチャージカード」を購入後、裏面に記載された引き換えコードをpovo2.0アプリに入力するだけでデータ容量が追加される。クレジットカードを利用していないユーザーでも手軽にギガを購入できる。

povo2.0を利用していない場合も、カード裏面のQRコードから最短3分で加入手続きが完了。カードの有効期間は購入後150日間となっている。

10月7日以降のギガチャージカードのラインアップは以下の通り。

データ使い放題（24時間）：330円

3GB（30日間）：990円

30GB（30日間）：2,780円（新規追加）

データ使い放題と3GBプランについては、名称・料金ともに変更はない。ただし、データ使い放題プランは、ネットワーク混雑時や動画・クラウドゲームなどの利用時に通信速度が制限される場合がある。