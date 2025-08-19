KDDIと沖縄セルラー電話は8月19日、povo2.0の新規加入者を対象に「YouTubeチャンネルメンバーシップ」1カ月無料コードが90％の確率で当たるキャンペーンを発表した。キャンペーン期間は8月19日～9月12日まで。

期間中にpovo2.0へ新規加入したユーザー全員に「5GB（3日間）」のデータボーナスを提供するほか、抽選で90％という高確率で「YouTubeチャンネルメンバーシップ」の1カ月無料コードが当たる。

第1弾は「暑い夏にぴったりのホラー系テーマ」として、以下のクリエイターチャンネルが対象。povo2.0の新規登録時に、希望する対象チャンネルのキャンペーンコード1つを入力し、契約したSIMカードまたはeSIMを有効化する必要がある。

チャンネル名 チャンネルID/URL キャンペーンコード ごまだんごの怪奇なチャンネル @gomadango YT01GOMADANGO 秘密結社コヤミナティ【都市伝説×音楽】 @koyaminati YT01KOYAMINATI ナナフシギ【公式】 @nanafushigi YT01NANAFUSHIGI

抽選結果はSIM有効化後、登録メールアドレスに即時配信される。当選者はメール内の特典URLをクリックすることで特典が適用される。

本特典は各チャンネルのYouTubeメンバーシップに初回登録する人が対象のため、現在登録中または過去に登録経験がある人は利用できないため注意してほしい。

なお、「YouTubeチャンネルメンバーシップが当たるpovo2.0新規加入キャンペーン」は今後も継続実施する予定とのこと。