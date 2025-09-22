NTTドコモは9月22日、スマートウォッチ「Google Pixel Watch 4」とワイヤレスイヤホン「Google Pixel Buds 2a」の発売日を2025年10月9日に決定した。

Google Pixel Watch 4

Google Pixel Watch 4は、ドコモのワンナンバーサービスに対応したスマートウォッチ。41mmサイズと45mmサイズを用意し、41mmサイズでは最長30時間、45mmサイズでは最長40時間のバッテリー駆動を実現。シリーズ最短の充電時間と最長の駆動時間を両立しているカラーバリエーションは41mmサイズが4色、45mmサイズが3色展開。

ドコモオンラインショップでの端末価格は、41mmサイズが73,480円、45mmサイズが82,280円。

いつでもカエドキプログラムも利用可能で、同プログラムを利用する場合の支払額（41mmサイズの場合）は2,219円×23回＋支払い24回目22,440円。購入後23カ月目までに端末を返却した場合は最終回分の支払いが不要となるため、実質51,040円で購入できることになる。

Google Pixel Buds 2a

Google Pixel Buds 2aは、Google Pixelシリーズのスマートフォンと接続することでワンタップでGeminiとの会話が可能なワイヤレスイヤホン。Google独自チップのTensorA1によるアクティブノイズキャンセリング機能と外音取込機能を搭載し、騒音のある環境でも快適に使える。カラーはHazel（ヘーゼル）とIris（アイリス）の2色を用意している。ドコモオンラインショップでの端末価格は23,800円。

両製品とも全国のドコモショップおよびドコモオンラインショップで販売予定だが、ドコモオンラインショップでの事前購入受付は行わない。