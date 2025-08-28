米Googleは8月27日（現地時間）、Pixelシリーズのスマートフォン/タブレット/スマートウォッチおよびFitbit製品向けの新たな有料補償プログラム「Pixel Care+」を米国で開始した。

近年、スマートフォンの高機能化に伴い、その販売価格は上昇の一途をたどっている。日本では円安の影響も含まれるが、ドル高の米国においても1000ドルを超えるモデルが珍しくなくなった。一方で、日常的に持ち歩くスマートフォンは落下や水没といったリスクを常に抱えており、ユーザーの懸念は強まっている。

スマートデバイス購入時に付帯するメーカー保証は、一般にユーザーに過失のない「自然故障」のみを対象とする。誤って落下させて画面を割るといった「偶発的な損傷」は対象外であり、高額な修理費用が発生する場合がある。Pixel Care+はこうした偶発的損傷に対し、従来の有料サービス「Preferred Care」よりも手厚い補償を提供し、生活に欠かせないスマートデバイスを安心して利用できるようにする。いわば「デバイスの保険」のようなサービスであり、以下のような特典を含む。

偶発的損傷、延長保証請求、機械的故障に対する回数無制限の請求

画面修理および経年劣化したバッテリーの交換（残容量が初期の80％未満の場合）の無償提供（Pixel Foldの内側画面の修理は対象外）

Google純正部品による修理と交換

Pixel 専門スタッフによる優先サポート

盗難・紛失補償（オプション）: デバイスの盗難や紛失に備えることも可能（請求回数は12カ月で2回まで）。

料金は製品モデルごとに異なる。例えば、Pixel 10 Pro Foldは月額16ドル（盗難・紛失追加で18ドル）、Pixel 10は月額9ドル（同10ドル）。Pixel Watch 4は月額5ドル（同6ドル）である。

2年間の一括プランも選択でき、Pixel 10 Pro Foldは299ドル（盗難・紛失追加で339ドル）、Pixel 10は179ドル（同199ドル）、Pixel Watch 4は99ドル（同119ドル）である。申込みは、購入から60日以内にGoogle StoreまたはMy Pixelアプリから行う。

Googleの既存の有料デバイス保護プログラムであるPreferred CareやFi Device Protectionの加入者については、数カ月をかけて段階的に新プログラムへ移行させるという。