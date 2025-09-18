アーク、曲面ピラーレス仕様ケース「C5 CURVE」採用のゲーミングPC

パソコンショップアークは9月18日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」シリーズにおける新製品として、Antec「C5 CURVE」を採用するゲーミングパソコン4モデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
フロントと左サイドに一体型の曲面強化ガラスパネルを採用したAntec「C5 CURVE」を標準で用いたゲーミングPC。標準搭載のARGB対応ケースファン4基（ボトム 3基、リア 1基）に加え、Antec製水冷CPUクーラー「Vortex Lum 360」を採用。側面ケースファン3基をBTOオプションで選択できるようになっている。
AG-AG8B85AGB8-AC5
- CPU AMD Ryzen 7 9800X3D（4.7GHz/Turbo 5.2GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）
- CPUクーラー Antec Vortex Lum 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI
- メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5
- グラフィックス GeForce RTX 5080 GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Crucial P510シリーズ M.2 SSD PCI-Express 5.0 x4
- ケース Antec C5 Curve ARGB
- サイズ 285(W)mm x465(D)mm x400(H)mm
- 電源 1300W - 80PLUS GOLD - Antec NeoECO Gold Modular ATX3.0（NE1300G M ATX3.0）
AG-IA20B86AGB8-AC5
- CPU Intel Core Ultra 7 265K（3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）
- CPUクーラー Antec Vortex Lum 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード ASRock B860 Pro RS WiFi
- メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5
- グラフィックス GeForce RTX 5080 GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Crucial P510シリーズ M.2 SSD PCI-Express 5.0 x4
- ケース Antec C5 Curve ARGB
- サイズ 285(W)mm x465(D)mm x400(H)mm
- 電源 1300W - 80PLUS GOLD - Antec NeoECO Gold Modular ATX3.0（NE1300G M ATX3.0）
AG-AG8B85AGB7I-AC5
- CPU AMD Ryzen 7 9800X3D（4.7GHz/Turbo 5.2GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）
- CPUクーラー Antec Vortex Lum 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI
- メモリー 32GB（16GBx2）SanMax DDR5-5600 Micron
- グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Kingston NV3シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ケース Antec C5 Curve ARGB
- サイズ 285(W)mm x465(D)mm x400(H)mm
- 電源 850W - 80PLUS GOLD - Antec GSK850 ATX3.1
AG-IA20B86AGB7I-AC5
- CPU Intel Core Ultra 7 265K（3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）
- CPUクーラー Antec Vortex Lum 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー
- マザーボード GIGABYTE B860 EAGLE WIFI6E
- メモリー 32GB（16GBx2）SanMax DDR5-5600 Micron
- グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Kingston NV3シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ケース Antec C5 Curve ARGB
- サイズ 285(W)mm x465(D)mm x400(H)mm
- 電源 850W - 80PLUS GOLD - Antec GSK850 ATX3.1