アーク、曲面ピラーレス仕様ケース「C5 CURVE」採用のゲーミングPC

パソコンショップアークは9月18日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」シリーズにおける新製品として、Antec「C5 CURVE」を採用するゲーミングパソコン4モデルを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

フロントと左サイドに一体型の曲面強化ガラスパネルを採用したAntec「C5 CURVE」を標準で用いたゲーミングPC。標準搭載のARGB対応ケースファン4基（ボトム 3基、リア 1基）に加え、Antec製水冷CPUクーラー「Vortex Lum 360」を採用。側面ケースファン3基をBTOオプションで選択できるようになっている。

AG-AG8B85AGB8-AC5

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 7 9800X3D（4.7GHz/Turbo 5.2GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）

CPUクーラー Antec Vortex Lum 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー

マザーボード ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI

メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5080 GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Crucial P510シリーズ M.2 SSD PCI-Express 5.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Antec C5 Curve ARGB

サイズ 285(W)mm x465(D)mm x400(H)mm

電源 1300W - 80PLUS GOLD - Antec NeoECO Gold Modular ATX3.0（NE1300G M ATX3.0）

AG-IA20B86AGB8-AC5

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 7 265K（3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）

CPUクーラー Antec Vortex Lum 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー

マザーボード ASRock B860 Pro RS WiFi

メモリー 32GB（16GBx2）Kingston FURY Beast DDR5 RGB DDR5

グラフィックス GeForce RTX 5080 GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Crucial P510シリーズ M.2 SSD PCI-Express 5.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Antec C5 Curve ARGB

サイズ 285(W)mm x465(D)mm x400(H)mm

電源 1300W - 80PLUS GOLD - Antec NeoECO Gold Modular ATX3.0（NE1300G M ATX3.0）

AG-AG8B85AGB7I-AC5

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU AMD Ryzen 7 9800X3D（4.7GHz/Turbo 5.2GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ104MB/TDP120W）

CPUクーラー Antec Vortex Lum 360 ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー

マザーボード ASUS TUF GAMING B850-PLUS WIFI

メモリー 32GB（16GBx2）SanMax DDR5-5600 Micron

グラフィックス GeForce RTX 5070 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Kingston NV3シリーズ M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Antec C5 Curve ARGB

サイズ 285(W)mm x465(D)mm x400(H)mm

電源 850W - 80PLUS GOLD - Antec GSK850 ATX3.1

AG-IA20B86AGB7I-AC5