ユニットコムは4月24日、「iiyama PC」ブランドで展開中のゲーミングPC新製品として、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載モデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして購入可能なBTOに対応する。

iiyama PC、Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition搭載ゲーミングPCを一挙発売 - BTOで選べるように

発表されたばかりのRyzen 9 9950X3D2 Dual Editionを搭載するゲーミングPC製品。これまでAMD 3D V-Cacheテクノロジーは1つのダイにしか採用されてこなかったが、初めて2つ搭載するCCDの両方に採用したもので、合計192MBものL3キャッシュを実現。最大5.6GHzのブーストクロックで映像編集や3Dレンダリング、開発やコンテンツ制作などの高負荷な作業を高速に行えるとしている。

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