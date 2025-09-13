アーク、Corsair最新ピラーレスケース「3500X ARGB」を採用した

アークは9月13日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおけるゲーミングPC新製品として、Corsair製の最新ピラーレスデザインPCケース「3500X ARGB」を標準採用したモデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

Corsair製の最新ピラーレスケース「3500X ARGB」を採用したゲーミングPC。低負荷時にファンの回転を止めるセミファンレス機能「Zero RPMモード」を搭載するファンをケースファンとして4つ、水冷CPUクーラー用ファンに3つのあわせて7つもファンを付属している点が特徴で、高い冷却性能とライティングを同期した美しいイルミネーションを利用できる。

G-IA20B86AGB6I-C35S

OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）

CPU Intel Core Ultra 7 265K（3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）

CPUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB WHITE 360mmサイズ水冷CPUクーラー（CW-9060095-WW）

マザーボード MSI B860 GAMING PLUS WIFI

メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5 DDR5-5600 ホワイト

グラフィックス GeForce RTX 5060 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード

SSD 2TB Crucial KIOXIA EXCERIA PLUS G3 M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4

ハードディスク 非搭載（オプション）

光学ドライブ 非搭載

ケース Corsair 3500X ARGB Tempered Glass White（CC-9011279-WW）

サイズ 240(W)mm x460(D)mm x506(H)mm

電源 850W - Cybenetics Gold - Corsair RM850e White 2025（CP-9020293-JP）」

AG-AG8B85ARD6X-C35S