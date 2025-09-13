アーク、Corsair最新ピラーレスケース「3500X ARGB」を採用した

アークは9月13日、メイドイン秋葉原のBTO ゲーミングパソコン「arkhive（アークハイブ）」ブランドにおけるゲーミングPC新製品として、Corsair製の最新ピラーレスデザインPCケース「3500X ARGB」を標準採用したモデルを追加して発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
Corsair製の最新ピラーレスケース「3500X ARGB」を採用したゲーミングPC。低負荷時にファンの回転を止めるセミファンレス機能「Zero RPMモード」を搭載するファンをケースファンとして4つ、水冷CPUクーラー用ファンに3つのあわせて7つもファンを付属している点が特徴で、高い冷却性能とライティングを同期した美しいイルミネーションを利用できる。
G-IA20B86AGB6I-C35S
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU Intel Core Ultra 7 265K（3.3GHz/Turbo 5.5GHz/20(8P+12E)コア/20スレッド/L2キャッシュ36MB/L3キャッシュ30MB/TDP125W）
- CPUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB WHITE 360mmサイズ水冷CPUクーラー（CW-9060095-WW）
- マザーボード MSI B860 GAMING PLUS WIFI
- メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5 DDR5-5600 ホワイト
- グラフィックス GeForce RTX 5060 Ti GDDR7 16GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Crucial KIOXIA EXCERIA PLUS G3 M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース Corsair 3500X ARGB Tempered Glass White（CC-9011279-WW）
- サイズ 240(W)mm x460(D)mm x506(H)mm
- 電源 850W - Cybenetics Gold - Corsair RM850e White 2025（CP-9020293-JP）」
AG-AG8B85ARD6X-C35S
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 7 9700X（3.8GHz/Turbo 5.5GHz/8コア/16スレッド/キャッシュ40MB/TDP65W）
- CPUクーラー Corsair NAUTILUS 360 RS ARGB 360mmサイズ水冷CPUクーラー（CW-9060093-WW）
- マザーボード MSI B850 GAMING PLUS WIFI
- メモリー 32GB（16GBx2）Corsair VENGEANCE DDR5 DDR5-5600
- グラフィックス Radeon RX 9060 XT GDDR6 16GB 搭載グラフィックスカード
- SSD 2TB Crucial KIOXIA EXCERIA PLUS G3 M.2 SSD PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース Corsair 3500X ARGB Tempered Glass Black（CC-9011278-WW）
- サイズ 240(W)mm x460(D)mm x506(H)mm
- 電源 850W - Cybenetics Gold - Corsair RM850e 2025（CP-9020296-JP）