アークは8月22日、メイドイン秋葉原のBTOパソコン「arkhive」（アークハイブ）ブランドのワークステーション4モデルを発売した。高性能グラフィックスカード「AMD Radeon AI PRO R9700」を搭載し、クラウドに頼らないローカル環境でのAI開発や推論処理に向く。いずれも、構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
AMD Radeon AI PRO R9700は、AIモデルの学習や推論処理を高速化する第2世代AIアクセラレータを搭載したプロフェッショナル向けグラフィックカード。32GBの大容量GDDR6メモリーを備え、大規模なAIモデルの処理にも対応する。マルチGPU構成により、より複雑なAI処理や並列タスクにも対応する。
CL-AT9RP97R AC-AS32X50ERA7P-AC8
最上位モデルの「CL-AT9RP97R AC-AS32X50ERA7P-AC8」は、AMD Ryzen Threadripper 9970Xと2基のAMD Radeon AI PRO R9700、256GBのECCメモリーを搭載。ケースはAntec Constellation C8 ARGB White。標準構成価格は1,599,800円。
CC-A7RP97R AC-AG8X87ARA7P-FN
「CC-A7RP97R AC-AG8X87ARA7P-FN」は、AMD Ryzen 7 9800X3Dと2基のAMD Radeon AI PRO R9700、64GBのメモリーを搭載したモデル。ケースはFractal Design North Charcoal Black TG Dark（FD-C-NOR1C-02）。標準構成価格は849,800円。
CC-A9RP97R AC-AG12X87ARA7P-AC8
「CC-A9RP97R AC-AG12X87ARA7P-AC8」は、AMD Ryzen 9 9900XとAMD Radeon AI PRO R9700、32GBのメモリーを搭載したモデル。ケースはAntec Constellation C8 ARGB White。標準構成価格は499,800円。
CC-A9RP97R Creaton SETA AC-AG12X87ARA7P-SS
「CC-A9RP97R Creaton SETA AC-AG12X87ARA7P-SS」は、AMD Ryzen 9 9900XとAMD Radeon AI PRO R9700、64GBのメモリーを搭載したモデル。ケースはSilverStone SETA A1 シルバー（SST-SEA1SB-G）。標準構成価格は489,800円。