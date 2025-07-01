アーク、GeForce RTX 5050搭載エントリー向けゲーミングPC発売 約15万円前後から

アークは7月1日、NVIDIA GeForce RTX 5050をグラフィックスに採用したエントリー向けゲーミングモデルをラインアップに追加して受注を開始した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
グラフィックスにエントリー向けのGeForce RTX 5050を搭載するゲーミングPC。プロセッサには第14世代Coreシリーズ、AMD Ryzen 9000／7000シリーズを幅広くラインナップするほか、既存モデルのグラフィックスオプションにもGeForce RTX 5050を追加する。
AG-AG6X60IGB5-DE
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 5 9600（3.8GHz/Turbo 5.2GHz/6コア/12スレッド/キャッシュ38MB/TDP65W）
- CPUクーラー Noctua NH-L9a-AM5 9cmファン搭載ロープロファイルクーラー
- マザーボード ASRock DESKMEET X600/B/BB/BOX/JP
- メモリー 32GB (16GBx2) - Corsair VENGEANCE DDR5 DDR5-5600（CMK32GX5M2B5600Z40）
- グラフィックス GeForce RTX 5050 8GB DDR6 搭載グラフィックスカード
- SSD 1TB - Kingston NV3シリーズ M.2 PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース ASRock DESKMEET X600/B/BB/BOX/JP
- サイズ 168(W) x 236.1(D) x 221.6(H)mm ※突出部を含む
- 電源 500W - 80PLUS BRONZE - ASRock DESKMEET付属
AG-AR6B85MGB5-DC3
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU AMD Ryzen 5 7500F（3.7GHz/Turbo 5.0GHz/6コア/12スレッド/キャッシュ33MB/TDP65W）
- CPUクーラー DEEPCOOL AK400 サイドフロークーラー（R-AK400-BKNNMN-G-1）
- マザーボード ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI
- メモリー 16GB (8GBx2) - Ark Selection Memory DDR5-5600（ARD5-U16G46MB-56B-D）
- グラフィックス GeForce RTX 5050 8GB DDR6 搭載グラフィックスカード
- SSD 1TB - Kingston NV3シリーズ M.2 PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース DEEPCOOL CH360（R-CH360-BKAPE3-G-1）
- サイズ 215(W) x 428(D) x 431(H)mm
- 電源 550W - 80PLUS BRONZE - Antec CSK550
AG-IR10B76MGB5-DC3
- OS Windows 11 Home 64ビット（DSP版）
- CPU Intel Core i5-14400F（1.8GHz/Turbo 4.7GHz/10(6P+4E)コア/16スレッド/L2キャッシュ9.5MB/L3キャッシュ20MB/PBP65W）
- CPUクーラー DEEPCOOL AK400 サイドフロークーラー（R-AK400-BKNNMN-G-1）
- マザーボード MSI PRO B760M-A WIFI
- メモリー 16GB (8GBx2) - Ark Selection Memory DDR5-5600（ARD5-U16G46MB-56B-D）
- グラフィックス GeForce RTX 5050 8GB DDR6 搭載グラフィックスカード
- SSD 1TB - Kingston NV3シリーズ M.2 PCI-Express 4.0 x4
- ハードディスク 非搭載（オプション）
- 光学ドライブ 非搭載
- ケース DEEPCOOL CH360（R-CH360-BKAPE3-G-1）
- サイズ 215(W) x 428(D) x 431(H)mm
- 電源 550W - 80PLUS BRONZE - Antec CSK550