コナミデジタルエンタテインメントは9月11日、「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）の出展概要を発表した。ブースでは『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～』の最速試遊をはじめ、『SILENT HILL f』の体験型謎解きなど、15タイトル以上を展示するとしている。

コナミブースのイメージ

11月13日発売予定の『桃太郎電鉄2』Nintendo Switch 2の試遊を用意

会場では、11月13日発売予定の『桃太郎電鉄2 ～あなたの町も きっとある～』をNintendo Switch 2でいち早く試遊できるコーナーを設置。参加者には記念品としてオリジナル手ぬぐいが配布される。

また、体験型謎解きエリア「SILENT HILL f 残置物展」では、舞台となる町「戎ヶ丘」に残された品を調査しながら謎を解く没入型の物語体験を用意。体験者には特製ステッカーとポストカードが配布されるという。

体験型謎解きエリア「SILENT HILL f 残置物展」

さらに、野球ゲームコーナーでは大谷翔平選手をテーマにした展示を実施。『パワフルプロ野球2024-2025』では二頭身にデフォルメされた大谷選手、『プロ野球スピリッツ2024-2025』ではリアルに再現された大谷選手でプレー可能。ドジャースと侍ジャパンのユニフォーム姿を描いた巨大パネルや等身大フォトパネルも設置され、来場者にはオリジナルステッカーが配布されるという。

野球ゲームコーナーでは大谷翔平選手をテーマにした展示を展開

『eBaseball：MLB PRO SPIRIT』オリジナルステッカー

このほか「幻想水滸伝」シリーズでは、新作『幻想水滸伝 STAR LEAP』に加え、30周年を記念した展覧会やアニメ、舞台の特別展示を実施。

加えて、豪華ゲストが登場する「遊戯王×eFootballシリーズ」ステージや、ゲーム開発陣によるトークセッションと2BRO.の弟者さん・おついちさんによる生実況プレーが楽しめる『SILENT HILL f』ステージ、「METAL GEAR - PRODUCTION HOTLINE」を配信する『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』ステージなども予定されている。

各出展タイトルやステージの詳細は、特設サイトを参照のこと。