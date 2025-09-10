ケムコは9月9日、幕張メッセで9月25日～28日に開催される「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）に出展すると発表した。同社ブースでは初試遊タイトルを含む新作3タイトルの試遊展示を行うほか、関連ノベルティや東京ゲームショウ限定の特製冊子を配布する。

「Depth Loop（デプスループ）」キービジュアル：プレビュー版 Depth Loop © 2024-2025 KEMCO/ORACLE KNIGHTS/JiroIshii 人狼 ザ・ライブプレイングシアター Copyrights © 2012-2025 ORACLE KNIGHTS All Rights Reserved.

試遊タイトルは、「Depth Loop（デプスループ）」「リンガム国の冒険酒場 ～アランと時の女神～」「ハッピールートを終わらせて」の3作品。このうち「Depth Loop」と「リンガム国の冒険酒場」は今回が試遊初公開となる。

「Depth Loop」は、ケムコとイシイジロウ氏のコラボによる人狼アドベンチャー。パンデミックで滅び行く人類の最後の希望である深海特殊施設「マグ・メル」を舞台に、人狼ゲームが展開される。2026年春にPS4/PS5/Nintendo Switch/Nintendo Switch2/Steam向けでリリース予定。

「リンガム国の冒険酒場」は酒場経営RPGで、孤児院を守るため少年アランが酒場経営を始める物語。探索・料理・経営の要素を組み合わせた「まったり酒場経営RPG」として、2025年冬にスマートフォン版、2026年に家庭用ゲーム機版の発売を予定している。

「ハッピールートを終わらせて」キービジュアル © 2025 KEMCO/Water Phoenix

「ハッピールートを終わらせて」は、本来の選択肢が封じられた世界で正しいルートを取り戻すアドベンチャーゲーム。2025年10月2日にPS4/PS5/Nintendo Switch/Nintendo Switch2向けで発売される（Steam版の配信時期は未定）。

試遊特典のステッカー

来場特典の限定冊子＆ドット絵フレークシール

また、TGS2025出展を記念して同日よりケムコ公式X（旧Twitter）でプレゼントキャンペーンを開始。開催期間中も新しいキャンペーンを実施予定としており、詳細は東京ゲームショウ2025ケムコ特設サイトおよびケムコ公式Xで随時更新される。

出展内容や最新情報については、同社の特設サイトで確認できる。