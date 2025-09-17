エコバックスジャパン9月17日、エントリー向けのロボット掃除機新製品「DEEBOT N30 ファミリー」3機種を発表した。同日から順次発売する。価格は39,800円から。

DEEBOT N30 ファミリーのDEEBOT N30 PLUS

「DEEBOT N30 ファミリー」はDEEBOT N30 PRO（価格44,800円）、DEEBOT N30 PLUS（価格69,800円）、DEEBOT N30（価格39,800円）の3機種をラインナップ。このうちゴミ収集ステーションが付属するモデルはN30 PLUSのみとなる。主な機能は下記の通り。

DEEBOT N30 PRO DEEBOT N30 PLUS DEEBOT N30 最大吸引力 11,000Pa 10,000Pa 10,000Pa 水拭き機能 〇 マッピング機能 True Mapping 最大稼働時間 350分（280平方メートル） 障害物検知・回避システム LDS 赤外線センサー機能 本体サイズ 353×350×104mm ステーションサイズ ― 358×451×388mm ―

DEEBOT N30 PRO

N30 PROで最大11,000Pa、ほか2機種で最大11,000Paの吸引力を備え、3機種とも水拭きに対応。吸引では独自の絡まり防止技術「Zero Tangle 2.0」により毛髪やペットの抜け毛がブラシに絡みにくくなっているという。

ゴミ収集ステーションが付属するN30 PLUSのステーションは、2段階の分離プロセスと複数の円錐を組み合わせたマルチコーン設計で、紙パックが不要のバッグレス設計ながら吸い込んだゴミを効率的に分離し、安定した吸引力を保つとする。バッグレスによりランニングコストを抑えられる点も特徴だ。

DEEBOT N30