サイコム、Radeon RX 9060搭載オプションを各モデルに追加して発売

サイコムは9月17日、販売中のBTOパソコン各製品の搭載オプションにAMD Radeon RX 9060を追加して発売した。
「G-Master Spear Mini B850A」「G-Master Velox Mini B850A AMD Edition」「Premium Line Mini B850FD/T/A」など、サイコム製PCでRadeon RX 9060を選べるようになったという内容。標準仕様ではASRock製の「AMD Radeon RX 9060 Challenger 8GB」を利用でき、各モデルに搭載できる。
- CPU：AMD RyzenTM 7 9700X（3.8GHz/8 コア/16 スレッド/TDP65W）
- CPUクーラー：Noctua NH-U12S redux（空冷/CPU ファン／高性能CPUグリス NT-H1塗布済）
- マザーボード：ASRock B850M Pro RS WiFi（AMD B850chipset／Wi-Fi+Bluetooth 標準搭載）
- メモリ：16GB（8GB×2 枚）DDR5-5600（メジャーチップ・JEDEC準拠品／Dual Channel）
- SSD：Crucial T500 CT1000T500SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 1TB）
- ビデオカード：RADEON RX9060 8GB ASRock製Radeon RX 9060 Challenger 8G（HDMI×1/DisplayPort×2）
- LAN：有線LANオンボード
- ケース：Lian Li A3-mATX Black（黒）＋背面ファン（Noctua NF-F12 PWM）
- 電源：Antec NeoECO Gold NE750G M（750W/80PLUS Gold／PCIe5.0 ネイティブ対応電源）
- OS：Microsoft® Windows 11 Home (64bit) DSP 版
- 外形寸法：幅194×奥行き443×高さ321mm
- 価格（税込）：252,900円