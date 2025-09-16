サイコムは9月16日、パソコン新製品として「Radiant SPX3300X600A/U4」を発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。

サイコム、USB4新設のDeskMiniにRyzen 8000Gを搭載したコンパクトPC

USB4を新しく搭載したDeskMini X600を採用したことで、USB4接続をサポートする小型PC製品。グラフィックスにはRyzen 8000Gを標準搭載し、内蔵する強力なグラフィックス性能を利用可能だ。容量はわずか1.92リットルとコンパクトで、加えてSilverStone製防塵フィルタ「SST-FF141」を標準装備。CPUクーラーのオプションにはNoctua製「NH-L9a-AM5」も用意する。

Radiant SPX3300X600A/U4

