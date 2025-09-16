サイコム、USB4新設のDeskMiniにRyzen 8000Gを搭載したコンパクトPC

サイコムは9月16日、パソコン新製品として「Radiant SPX3300X600A/U4」を発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。
USB4を新しく搭載したDeskMini X600を採用したことで、USB4接続をサポートする小型PC製品。グラフィックスにはRyzen 8000Gを標準搭載し、内蔵する強力なグラフィックス性能を利用可能だ。容量はわずか1.92リットルとコンパクトで、加えてSilverStone製防塵フィルタ「SST-FF141」を標準装備。CPUクーラーのオプションにはNoctua製「NH-L9a-AM5」も用意する。
Radiant SPX3300X600A/U4
- CPUクーラー：ASRock DeskMini純正CPUクーラー
- マザーボード：AMD X600チップセット搭載マザーボード
- メモリ：16GB（8GB×2枚）DDR5-4800 SO-DIMM Dual Channel
- SSD：Crucial P310 CT500P310SSD8（M.2 PCI-E Gen4 SSD 500GB）
- ビデオカード：オンボードグラフィック（DislplayPort/HDMI/USB Type-C）
- サウンド：オンボードサウンド
- LAN：有線LANオンボード
- PCケース：ASRock DeskMini X600/USB4（黒）＋防塵フィルタ SST-FF141
- 電源：ACアダプタ 120W電源標準
- OS：Microsoft(R) Windows 11 Home (64bit) DSP版