ASUS JAPANは9月9日、幕張メッセで9月25日～28日に開催される「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）でブース出展し、ポータブルゲーム機「ROG Ally」シリーズの最新モデル「ROG Xbox Ally」および「ROG Xbox Ally X」を展示すると発表した。
ASUSのゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」によるROGブースでは、2025年10月16日の発売を予定しているポータブルゲーム機「Xbox Ally」および「ROG Xbox Ally X」を展示。同機で一部ゲームタイトルの試遊も楽しめる。
ROG Xbox Allyシリーズで試遊体験できる主なXboxゲームタイトルとSteamゲームタイトルは下記の通り。
- Lies of P
- Holow Knight :Silk Song
- DOOM : The Dark Ages
- Hogwarts Legacy
- Forza Horizon 5
- Indiana Jones and the Great Circle
- South of Midnight
- Towerborne
- Tony Hawk Pro Skater 3+4
- Apex Legends
- FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE（株式会社スクウェア・エニックス）
- ドラゴンクエストIII そして伝説へ…（株式会社スクウェア・エニックス）
- ストリートファイター6
- 鬼武者2
- 逆転裁判123成歩堂セレクション
- 祇（くにつがみ）：Path of the Goddess
また、日本未発売となる「ROG×初音ミクエディション」コレクション、「ASUS×初音ミクエディション」も展示。このほかASUSのゲーミングPC「TUF Gaming」、ASUSのエントリーゲーミングPC「ASUS Gaming V16」、およびゲーミングスマートフォン「ROG Phone 9」などのデバイスを使い、未発表タイトルも含めたゲーム試遊を予定する。
出展記念キャンペーンとして、ROG JAPAN公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし対象投稿をリポストしたユーザーの中から抽選でゲーミングノートPCなどが当たるSNSキャンペーンや、来場者向けの抽選会なども実施する予定だ。詳細は9月12日公開のROG×TGS2025 特設サイトを参照のこと。
— ROG Japan (@ASUSROGJP) September 9, 2025
