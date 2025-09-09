ASUS JAPANは9月9日、幕張メッセで9月25日～28日に開催される「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）でブース出展し、ポータブルゲーム機「ROG Ally」シリーズの最新モデル「ROG Xbox Ally」および「ROG Xbox Ally X」を展示すると発表した。

TGS2025のROGブースイメージ

ASUSのゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」によるROGブースでは、2025年10月16日の発売を予定しているポータブルゲーム機「Xbox Ally」および「ROG Xbox Ally X」を展示。同機で一部ゲームタイトルの試遊も楽しめる。

ROG Xbox Allyシリーズで試遊体験できる主なXboxゲームタイトルとSteamゲームタイトルは下記の通り。

Lies of P

Holow Knight :Silk Song

DOOM : The Dark Ages

Hogwarts Legacy

Forza Horizon 5

Indiana Jones and the Great Circle

South of Midnight

Towerborne

Tony Hawk Pro Skater 3+4

Apex Legends

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE（株式会社スクウェア・エニックス）

ドラゴンクエストIII そして伝説へ…（株式会社スクウェア・エニックス）

ストリートファイター6

鬼武者2

逆転裁判123成歩堂セレクション

祇（くにつがみ）：Path of the Goddess

また、日本未発売となる「ROG×初音ミクエディション」コレクション、「ASUS×初音ミクエディション」も展示。このほかASUSのゲーミングPC「TUF Gaming」、ASUSのエントリーゲーミングPC「ASUS Gaming V16」、およびゲーミングスマートフォン「ROG Phone 9」などのデバイスを使い、未発表タイトルも含めたゲーム試遊を予定する。

出展記念キャンペーンとして、ROG JAPAN公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし対象投稿をリポストしたユーザーの中から抽選でゲーミングノートPCなどが当たるSNSキャンペーンや、来場者向けの抽選会なども実施する予定だ。詳細は9月12日公開のROG×TGS2025 特設サイトを参照のこと。