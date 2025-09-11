新しいiPhoneの屋台骨を担うスタンダードモデルがiPhone 17です。iPhone 16からカラバリ以外の見た目は変わっておらず、一見すると地味な存在かと思いきや、主要な装備がワンランク底上げされてコスパと魅力が高まりました。

見た目はiPhone 16と変わらないものの、“Proのいいとこ取り”で機能や装備を底上げしたiPhone 17

iPhone 17 Proと同じくセンターフレームカメラを搭載

まず大きく変わったのがフロントカメラです。レンズを広角化したうえで、正方形センサーを用いたセンターフレームカメラに改良され、iPhoneを縦に構えたままで横位置の写真が撮影できるようになりました。撮り慣れたスタイルで、複数人を収めた横長の自撮り画像が撮影できるのは便利です。

さらに便利なのが、認識した人数に応じてAIがフレーミングを自動で調整する機能を備えていること。1人だけなら縦長、2人なら正方形、3人以上並んだら横長で…といった調整をリアルタイムにしてくれ、複数人が集まっての自撮りもすべての人を簡単に収められます。人物の顔を認識し、黄色い枠が加わるごとにフレーミングが変化していく様子は、なかなかインパクトがあります。

背面カメラで撮影しながら、撮影している自分の顔を小さく写し込む前後カメラの同時撮影にも対応します。前述のセンターフレームも合わせ、これらは今回登場した4機種のiPhone共通の改良で、無印の17にもしっかり盛り込まれたのは評価できます。

パネルも進化、FPSもストレスなく楽しめるように

パネルは6.3インチでサイズに変更はありませんが、Proシリーズのみ搭載されていた120Hz駆動のProMotionに新たに対応しました。FPSなどのゲームはもちろん、画面のスクロールがなめらかになることから、ブラウザーなどゲーム以外のアプリを使う際もメリットがあります。

パネルは、Proシリーズと同様に常時表示に対応したほか、前面パネルのみセラミックシールド2に対応してスリキズが付きにくくなりました。

背面のデザインはiPhone 16と同じ

総じて、これまでProシリーズにのみ搭載されていた装備を意欲的に盛り込みつつ、今回発表したiPhone新製品の特徴的な機能も漏らさず取り入れるなど、全体的に“欲張り”な仕様になったと感じます。