iPhoneの高性能モデル「iPhone 17 Pro」「iPhone 17 Pro Max」がお目見えしました。ちょっと挑戦的なデザインやカラーに驚きましたが、強化された望遠カメラ、熱に悩まされず安定して駆動できる点、さらに延びたバッテリー駆動時間、容易にキズが付かない耐傷性能の向上など、不満なく使えるiPhoneのフラッグシップとして妥協のない1台に仕上がったと感じます。

まさに妥協なしといえる進化を遂げたiPhone 17 Proシリーズ。デザインやカラバリはなかなか挑戦的だと感じた

アルミ削り出しボディで放熱性を大幅アップ

iPhone 17 Proシリーズの2機種は、久々にデザインが大きく変わり、一見すると挑戦的な印象を受けるかもしれません。これは、ボディがアルミのユニボディ構造になったためです。ユニボディとは、アルミニウムを削り出して生成したもので、放熱性の向上を第一に狙った改良です。見た目の高級感ではiPhone 16 Proまでのチタンが優れますが、アルミはチタンの20倍以上の熱伝導率を持っており、効果は段違いといえます。

これまで通り、6.3インチパネルのiPhone 17 Proと、6.9インチパネルのiPhone 17 Pro Maxの2ラインナップで構成する

さらに、内部で発生した熱を効率的に伝達するベイパーチャンバーを備え、アルミボディ全体で熱を放出して安定性を高める仕組みになっています。背面の上部に横一線に伸びたカメラバーもアルミ素材で、放熱に一役買っています。

実際、発表イベント後のタッチ＆トライコーナーでは、iPhone 17 ProでFPSゲームやカメラを起動しつつ説明していましたが、本体を手にしてもほとんど熱くなっていませんでした。ふだんの利用シーンでも、動画撮影やゲームの性能低下が発生せず安定して使えるだけでなく、熱でバッテリーの劣化が進むのを抑えてくれる効果が期待できるでしょう。

ちなみに、上部には楕円形の樹脂パーツが埋め込まれていましたが、これは5Gのミリ波用アンテナが内蔵されている部分で、ミリ波には対応しない日本市場向けモデルにはありません。

もはや前後とも保護ガラスは不要に！

iPhone 17 Proシリーズは、前面と背面のガラスパネルにセラミックシールド2を搭載し、耐傷性をこれまでの4倍に高めたとしています。発表会の動画では、コインやガラスなどが強く当たる状況でもキズが付かないことをアピールしていました。

背面ガラスもセラミックシールド2になってキズが付きにくくなった

iPhoneをカギなどと一緒にポケットやバッグに入れてしまい、パネルが割れないものの細かなキズが付いて悔しい思いをした人も多いと思います。このセラミックシールド2への改良で、保護ガラスなどを張らなくても安心して使えるようになるでしょう。

バッテリー駆動時間がさらに長くなった！

デザイン面では、おなじみのSIMカードスロットがなくなり、eSIMのみの対応になったのが注目できます。SIMカードスロットの部分を利用して大きなバッテリーを配置できるようになったことで、なんと2時間ほどのバッテリー駆動時間延長につながったとしています。

これにより、動画再生時間はiPhone 17 Proが最大33時間、17 Pro Maxは最大39時間にまで延びています。「スマホで重視することは何よりもバッテリー」という調査結果もあり、この改良は多くの人に響くでしょう。

望遠カメラが4倍/8倍になったのは好印象

背面カメラは3眼を継承しつつ、すべてのカメラが48MP化されました。特に大きな変化が望遠カメラで、17 Pro Maxの倍率がこれまでの5倍から4倍になっています。5倍はちょっと画角が狭くてテーブルフォトやポートレートなどでは使いづらい、という声があったため、一見するとダウングレードに見えますが好ましい改良だと感じます。

さらに、望遠カメラは12MPでの8倍望遠撮影や、デジタルズーム併用で40倍の望遠撮影が可能になり、望遠性能がアップ。8倍はデジタルズームではなく中央部のクロップ（切り出し）なので画質劣化はなく、人物撮影でも積極的に使えます。

特筆しておきたいのが、デジタルズームは描写は甘くなるものの、生成AIを用いた違和感のある描写ではないこと。“写真”を追求したアップルの姿勢は評価したいと思います。

新色のコズミックオレンジが流行するかも

タッチ＆トライコーナーでは、新色のコズミックオレンジに心を動かされました。これまでのiPhoneにはない大胆なカラーで、決して下品ではないのに華やかさがあり、ビジネスシーンでも違和感なく使えそうだと感じました。iPhone 17 Proはコズミックオレンジの指名買いが相次ぎ、ブームになる可能性もあると感じます。

ちなみに、iPhone 17 Proシリーズのみ、テクニカルウーブン生地を用いた ｢テックウーブンケース｣ が用意されています。キズやスレが目立ちやすいといった声が寄せられて早々に販売を終了したファインウーブンケースよりも太くしっかりした素材が用いられていることもあってか、キズやスレは容易には付かないのではないかと感じました。触感もよく、リベンジヒットとなる可能性もあります。

新生テックウーブンケース。iPhone 17 Proシリーズ用のみ用意する