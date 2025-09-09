コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は9月9日、幕張メッセで9月25日から開催される「東京ゲームショウ2025」（TGS2025）の最新出展情報と、会期中に配信される公式番組およびイベントステージのタイムテーブルを公開した。

イベントステージタイムテーブル

出展社数は1,138社

9月9日時点のTGS2025の出展社数は、オンライン出展の28社を含む1,138社。うち国内出展は523社で、海外出展が615社。リアル会場の出展小間数は4,159小間で、いずれも過去最多だった2024年を大きく上回り、史上最大規模での開催となる。

出展ゲームタイトル数は、9月4日時点で1,206本。家庭用ゲーム機やPC／スマートフォン向け新作に加え、eスポーツ採用タイトル、AR／VRゲーム、ブロックチェーンゲームなど幅広いジャンルが並ぶという。

また、ゲーム体験を支えるハードウエアや家具、ビジネスソリューションの展示も予定され、BtoB・BtoC双方にとって情報収集と体験の場になるとしている。

21本の公式番組配信を予定

イベントステージで行われるイベントは全14本で、主催者による企画が7件、出展社による企画が7件。公式番組の配信は全21本を予定している。イベントのうち、主催者企画のステージは公式番組としても配信される。

公開されたタイムテーブルによると、25日の「開会式」「基調講演」 を皮切りに、26日にはレーシングドライバーの角田裕毅選手が登壇する「Red Bull Japan」ステージ 、27日には「日本放送協会」や「Top Game Creators Academy」によるステージを予定。28日には日本ゲーム大賞 授賞式」と「エンディングステージ」などが行われ、4日間の会期を締めくくる。

公式番組は、開幕前夜の9月24日23時からカプコンの番組が配信となる。会期中はイベントの中継のほか、25日には日本マイクロソフト／コーエーテクモゲームス／レベルファイブ／スクウェア・エニックス、26日にはElectronic Arts、27日はD3PUBLISHERといった出展社による番組を配信。26日夜にはインディーゲームの祭典「SENSE OF WONDER NIGHT 2025」の中継も行われ、28日に「日本ゲーム大賞 授賞式」が配信され、その後の「エンディングステージ」でフィナーレを迎えることになる。

公式番組タイムテーブル

さらに、TGS2025の魅力を世界に発信する公式インフルエンサー「TGS BOOSTERZ」第2陣として、AXIS_MYCALLさん、Kawaii Cocoさん、ZETAVISIONのけんきさん、黒熱電球さん、最上もがさんの5人が新たに就任したことも明らかにされた。

なお、TGS2025の一般公開日は9月27日（9時30分～17時）と28日（9時30分～16時30分）。ビジネスデイは9月25日と26日（10時～17時）で、出展社ブースの詳細は9月12日以降、公式サイトで公開予定とのこと。