スマートフォンは動作している間中電力を消費し続けるもの。けれどバッテリー容量には限りがありできるだけ長くもたせたいから、特にバッテリー消費量が多い機能に目をつけ、ディスプレイ輝度を低くしたり自動ロックまでの秒数を少なく設定したり、涙ぐましい省エネに励むわけです。

ワイヤレス通信も、バッテリー消費量が多い機能のひとつ。ムダな通信を減らせばそのぶん電力消費量は抑えられ、バッテリーが長持ちするというわけです。消費電力が極めて少ないBluetooth LEはさておき、Wi-Fiとモバイル通信については、iPhoneがおかれた状況次第でバッテリー消費量が変わってきます。

なかでも注意したいのが「携帯電話会社の基地局の電波強度」。iPhoneを含むスマートフォンは、一般的な傾向として基地局の電波感度が低いときのほうが電力を多く消費するのです。iPhoneでは、電波感度に応じて増減する4本の棒がステータスバー上に表示されますが、その数が少ないほうがバッテリーの減るペースは早まるのです。

スマートフォンは、基地局との距離や電波の状況に応じて送信電力を調整します。基地局から遠ざかり電波感度が低下すると、より強く電波を送信しないと基地局に届かなくなると判断し、送信出力を高めるために電力消費量が増えるのです。電波感度が低いと、基地局に位置を通知したり接続/切断の頻度が増えたりするため、やはり電力消費量が増えてしまいます。

iPhoneには省エネ機構があり、データ通信を行っていないときにはできるだけ消費電力を抑えるよう振る舞いますが、待受中でも基地局と定期的に通信するため、電波感度の低さは省エネにとってマイナスです。少しでもバッテリーを長もちさせたいときは、iPhoneをアンテナの数が多い場所に置くよう心掛けましょう。