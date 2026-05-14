iPhoneを使っていたら、画面がブラックアウトして中央付近に回転する歯車が出現したのですね? そして数秒ほど後にロック画面が表示され、Face IDなどで認証を済ませたら元通り使えるようになった、と。それはおそらく、スプリングボードの強制再起動です。

スプリングボード(SpringBoard)は、アイコンの表示やアプリの起動などホーム画面の管理を司るiOSのシステムプロセスです。iPhoneの起動中はつねに動作し、画面のタップに反応してしかるべき処理を行います。私たちは、スプリングボードの働きによりiPhoneのホーム画面を操作しているのです。

そのスプリングボードが、なんらかの原因で動作に異常をきたすことがあります。原因はさまざまですが、スプリングボードを介して起動されたアプリが異常終了(クラッシュ)した、操作不能(ハングアップ)状態に陥った、などの理由でスプリングボードの動作に悪影響が生じると、それを検知したスプリングボードの上位にあたるシステムプロセスが強制再起動を試みるのです。

特殊な役割があるとはいえ、スプリングボードはアプリの一種ですから、再起動(終了したのちに起動し直す)すると初期状態に戻ります。回転する歯車が現れ操作不能に陥っても、数秒後にホーム画面が現れれば通常どおりiPhoneを操作できるようになるのです。

なお、スプリングボードの再起動と似た事象に「システムの強制再起動」があります。こちらは、スプリングボードより深い階層で動作しているシステムプロセスに問題が生じ、すべてのシステムプロセスを起動し直さないことにはiOSを稼働し続けることが難しいときに実行されます。スプリングボードの強制再起動と同様、画面中央に回転する歯車が出現しますが、起動し直す項目が多いぶん再び操作可能になるまでの時間は長めになります。