外出中にiPhoneのバッテリー残量が減るのは当然のこと、しかしモバイルバッテリーを家に置き忘れてしまい充電できず...となれば節約あるのみ。そんなときコントロールセンターでWi-Fiがオンなことに気付き、ステータスが「検索中」であれば、ここで電力を消費しているのかも? と考えてしまうはずです。

Wi-Fiのステータスが「検索中」のときは、文字どおり接続可能なWi-Fi網を探している状態で、ある程度の電力を消費します。一定の間隔でWi-Fiチップから信号(プローブリクエスト)を送出し、周囲のWi-Fiアクセスポイントによる応答を待ち続けるためです。

ということは、バッテリー消費量をできるだけ減らそうという観点からすると、Wi-Fi接続を必要としない外出中はWi-Fiをオフにすべきです。オフにしてもデータ通信を行っているときほど電力消費量は多くなく、iOSの省電力機構で電力消費量は抑えられているにせよ、使う必要がない電力を消費しており、これを止めることができるからです。

ただし、Wi-FiをオフにするとAirDropやインスタントホットスポット(Macから要求があるとテザリングを許可する機能)は利用できなくなります。Wi-Fiのオン/オフはコントロールセンターからかんたんにできるものの、オフにしたことを忘れてしまいAirDropが使えなくて慌てた、インスタントホットスポットが機能せず原因を探し回ったということがないよう、しっかり管理しましょう。