iOSのソフトウェアアップデートは、機能の追加やセキュリティ修正などシステム上の重要な変更を含んでいます。緊急性を伴うものもあるため、ニュース記事などで公開に気付いたら、なるべく早くインストールしてしまいたいですよね。

しかし、リリースされているはずのソフトウェアアップデートの通知が来ないケースは珍しくありません。適用可能なソフトウェアアップデートがある場合は、「設定」→「一般」画面に赤バッジが点灯しますが、何も表示されないときもあります。

原因はいくつか考えられますが、「アップデート対象外のiPhone」という可能性があります。発売直後モデル限定のアップデート、旧型モデル限定のセキュリティ対策を主眼としたアップデートなど、これまで機種限定でソフトウェアアップデートが配布された事例は数多く存在します。なぜか届かないと焦る前に、まずは発表されたソフトウェアアップデートの対象モデルであることを確認しましょう。

ソフトウェアアップデートが段階的に公開されている可能性もあります。AppleはCDN(コンテンツ・デリバリ・ネットワーク)企業の協力により世界各地への高速なコンテンツ配信を実施していますが、ソフトウェアアップデートは容量が大きいため、トラフィックを平準化する観点からA地域の次はB地域、そしてC地域と順に公開を進めることがあります。世界中のiPhoneユーザへ一斉に提供を始めるわけではないのです。

同じiPhoneを使っている近所の友人には通知が来ているのに...という場合は、「設定」→「一般」→「ソフトウェアアップデート」の順に画面を開きましょう。これでAppleのサーバへ問い合わせが始まり、適用可能なソフトウェアアップデートがある場合は案内が表示されるはずですよ。