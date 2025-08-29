FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは8月29日、プロフェッショナル用途での仕様を想定したAMDの最新GPU「AMD Radeon AI PRO R9700 32GB」を搭載したクリエイター向けデスクトップPC「FRCRB650/CG4」を発売した。BTOカスタマイズに対応し、価格は税込599,800円から。

FRCRB650/CG4は、AI研究や映像制作、VFX、3DCGなど幅広い分野で仕様できる信頼性と性能を兼ね備えるという新製品。GPUとして搭載するAMD Radeon AI PRO R9700 32GBは、AMD最新のRDNA 4 アーキテクチャと第2世代AIアクセラレータを採用し、前世代比で最大2倍のAI性能を発揮。32GBの専用ビデオメモリを搭載しているため、大規模な生成AI処理や高解像度の映像編集、複雑な3DCG制作といった、負荷の大きい作業にも余裕を持って対応できるとされる。

BTOカスタマイズに対応し、基本構成時の主な仕様は以下の通り。

モデル名：FRCRB650/CG4

価格：税込599,800円

OS：Windows 11 Home 64bit版

チップセット：AMD B650

CPU：AMD Ryzen 9 9950X3D

CPUクーラー：水冷CPUクーラー

メモリ：64GB(32GB×2) DDR5

SSD：2TB M.2 NVMe SSD

HPU：AMD Radeon AI PRO R9700 32GB

電源：1200W ATX電源 80PLUS

保証：1年間無償修理