FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは8月27日、ASUSとのコラボレーションによるゲーミングデスクトップPC「AFPシリーズ」の新モデルとして、Intel Core UltraとIntel B860を組み合わせた新製品の発売を発表した。BTOカスタマイズに対応し、価格は税込207,500円から。

「AFPシリーズ」は、筐体にASUS製ピラーレスケース「ASUS Prime AP202」を採用し、RGBライティングや内部パーツのレイアウトが際立つデザインが特徴。コンパクトなミニタワーケースでありながら、大型グラフィックスカードなどの高性能パーツも搭載可能だ。全モデルでASUS製のマザーボードとグラフィックスカードを採用し、BTOカスタマイズにも対応する。

今回の新モデル、これまでラインナップになかったIntel Core UltraプロセッサとIntel B860チップセット搭載マザーボードの組み合わせで、性能向上を図っている。マザーボードはもちろんASUS製で、ゲーミングマザーボードに位置づけられる「B860M AYW GAMING WIFI」を採用している。

ラインナップの主なスペックと価格は以下の通り。本体サイズは共通でW236×H460×D456mm。