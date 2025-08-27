FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは8月27日、ASUSとのコラボレーションによるゲーミングデスクトップPC「AFPシリーズ」の新モデルとして、Intel Core UltraとIntel B860を組み合わせた新製品の発売を発表した。BTOカスタマイズに対応し、価格は税込207,500円から。

「AFPシリーズ」は、筐体にASUS製ピラーレスケース「ASUS Prime AP202」を採用し、RGBライティングや内部パーツのレイアウトが際立つデザインが特徴。コンパクトなミニタワーケースでありながら、大型グラフィックスカードなどの高性能パーツも搭載可能だ。全モデルでASUS製のマザーボードとグラフィックスカードを採用し、BTOカスタマイズにも対応する。

今回の新モデル、これまでラインナップになかったIntel Core UltraプロセッサとIntel B860チップセット搭載マザーボードの組み合わせで、性能向上を図っている。マザーボードはもちろんASUS製で、ゲーミングマザーボードに位置づけられる「B860M AYW GAMING WIFI」を採用している。

ラインナップの主なスペックと価格は以下の通り。本体サイズは共通でW236×H460×D456mm。

モデル名 FRAFPB860/A FRAFPB860/B FRAFPB860/C
価格(税込) 207,500円 289,800円( 324,800円
OS Windows 11 Home 64bit版
M/B ASUS B860M AYW GAMING WIFI(Intel B860)
CPU Core Ultra 5 225F Core Ultra 7 265F
CPUクーラー 空冷
メモリ 16GB(16GB×1) DDR5 32GB(16GB×2) DDR5
SSD 500GB M.2 NVMe 1TB M.2 NVMe
GPU ASUS GeForce RTX 5060 Ti 8GB ASUS Radeon RX 9070 XT 16GB ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB
電源 600W 850W 1000W
保証 1年間無償修理