FRONTIERブランドでPCを販売するインバースネットは8月27日、ASUSとのコラボレーションによるゲーミングデスクトップPC「AFPシリーズ」の新モデルとして、Intel Core UltraとIntel B860を組み合わせた新製品の発売を発表した。BTOカスタマイズに対応し、価格は税込207,500円から。
「AFPシリーズ」は、筐体にASUS製ピラーレスケース「ASUS Prime AP202」を採用し、RGBライティングや内部パーツのレイアウトが際立つデザインが特徴。コンパクトなミニタワーケースでありながら、大型グラフィックスカードなどの高性能パーツも搭載可能だ。全モデルでASUS製のマザーボードとグラフィックスカードを採用し、BTOカスタマイズにも対応する。
今回の新モデル、これまでラインナップになかったIntel Core UltraプロセッサとIntel B860チップセット搭載マザーボードの組み合わせで、性能向上を図っている。マザーボードはもちろんASUS製で、ゲーミングマザーボードに位置づけられる「B860M AYW GAMING WIFI」を採用している。
ラインナップの主なスペックと価格は以下の通り。本体サイズは共通でW236×H460×D456mm。
|モデル名
|FRAFPB860/A
|FRAFPB860/B
|FRAFPB860/C
|価格(税込)
|207,500円
|289,800円(
|324,800円
|OS
|Windows 11 Home 64bit版
|M/B
|ASUS B860M AYW GAMING WIFI(Intel B860)
|CPU
|Core Ultra 5 225F
|Core Ultra 7 265F
|CPUクーラー
|空冷
|メモリ
|16GB(16GB×1) DDR5
|32GB(16GB×2) DDR5
|SSD
|500GB M.2 NVMe
|1TB M.2 NVMe
|GPU
|ASUS GeForce RTX 5060 Ti 8GB
|ASUS Radeon RX 9070 XT 16GB
|ASUS GeForce RTX 5070 Ti 16GB
|電源
|600W
|850W
|1000W
|保証
|1年間無償修理