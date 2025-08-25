カプコンは8月25日、幕張メッセで9月25日～9月28日に開催される「東京ゲームショウ2025」の出展情報第1弾を公開した。リアル会場への出展とオンライン番組の配信が決定しており、会場では最新タイトルの試遊が予定されている。

「東京ゲームショウ2025」カプコンブース出展情報 第1弾

リアル会場では合計8タイトルが試遊出展される。『バイオハザード レクイエム』、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』、『鬼武者 Way of the Sword』、『プラグマタ』、『モンスターハンターワイルズ』、『ストリートファイター6』、『モンスターハンターアウトランダーズ』、『BIOHAZARD Survival Unit』の8作品で、具体的な内容は後日発表される予定だ。

『鬼武者 Way of the Sword』

『プラグマタ』

『モンスターハンターアウトランダーズ』

『BIOHAZARD Survival Unit』

オンラインでは、日本時間9月24日23時より「TGS2025 カプコンオンラインプログラム」と題した番組が配信される。カプコンの最新情報が公開されるとされ、詳細は後日改めて案内される。

さらに、物販ブース「イーカプコンTGS2025 出張所」では各タイトルのグッズや会場先行販売商品が多数並ぶほか、カプセルトイコーナー「カプセルラボ」も設けられる。なお、第2弾の情報も近日中に公開されるとのことだ。