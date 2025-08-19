コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、9月25日から28日に幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2025」（以下、TGS2025）のオフィシャルサポーターに俳優の本郷奏多さんを起用すると発表した。

本郷奏多さん

本郷さんは数多くのゲームやアニメ原作の実写作品に出演し、自身も熱心なゲームファンとして知られる俳優。ゲームへの理解と愛情が深く、幅広いジャンルを楽しんでいるという。

TGS2025では、深いゲーム愛をもとにオフィシャルサポーターとして幅広いPR活動に携わる予定で、イベント前のプロモーションに加え、TGS会期中も会場での企画や出演などを行う。公式YouTubeやSNSでは、本郷さん出演の動画コンテンツも順次配信される。

またあわせて、東京ゲームショウの魅⼒を世界に向けて発信する公式インフルエンサー「TGS BOOSTERZ」の第1弾として、セント・フォース所属のタレント林佑香さん、Vtuberの猫宮ひなたさん、オーストラリア在住のクリエイターJunpei Zakiさんの3名が発表された。

林佑⾹さん

猫宮ひなたさん

Junpei Zakiさん

さらに、特別協賛としてソニーネットワークコミュニケーションズの「NURO」、花王の「めぐりズム」、INFORICHの「ChargeSPOT」の3社が新たに加わることも明らかにされた。