コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、東京ゲームショウ2025（TGS2025）のビジネスデイ（9月25日、26日）のうち、9月26日に開催するインディーゲーム開発者のプレゼンテーションイベント「センス・オブ・ワンダー ナイト 2025（SOWN2025）」登壇者を発表した。

「センス・オブ・ワンダー ナイト」は、“見た瞬間、コンセプトを聞いた瞬間に、誰もがはっと、自分の世界が何か変わるような感覚”という、「センス・オブ・ワンダー」を引き起こすようなゲームのアイデアを持ったインディーゲーム開発者を発掘するコンテスト企画。

応募数165タイトルの中から8タイトルが決定し、ファイナリスト8組が「センス・オブ・ワンダー ナイト」のプレゼンテーションに挑む。開催日時は2025年9月26日17時から、会場は幕張メッセ 国際会議場。公式番組内でも配信予定。

出展社名 タイトル 国・地域 紹介ムービー
Latent Entertainment 深宇宙探査 日本 https://youtu.be/PNcBC2oTzM8
ニアピン GO ニアピン GO 日本 https://youtu.be/8Tinpd992a8
Non-Virtual Reality Games Non-Virtual Reality Games ドイツ https://www.youtube.com/watch?v=twM7JsBVGJ0
Playables Time Flies スイス https://youtu.be/a8mCe__c76k
TearyHand Studio ダレカレ 日本 https://youtu.be/nHdGkfflYFs?si=M4OKO0DNDyPhAHM
TopplePOP TopplePOP オーストラリア https://www.youtube.com/watch?v=Xr0loIDVuU4
文字遊戯(日本語版) Word Game 台湾 https://youtu.be/RUZmdpH8_TA?si=fWEZdNpc13td5iLO
やまむーゲームス BB アドベンチャー 日本 https://www.youtube.com/watch?v=iJFVRIJ5xHw

また、TGS2025インディーゲーム公式アンバサダーに、動画クリエイターのポッキー氏が就任。ポッキー氏はセンス・オブ・ワンダー ナイトの審査委員も務める。このほか、インディーゲーム開発者がTGS2025の「インディーゲームコーナー」に無料で出展できる「SELECTED INDIE80」の公式サイトが、8月18日にオープンしている。

  • 動画クリエイターのポッキー氏。ホラーゲームや海外のインディーズゲームを中心に数々の実況動画を配信している