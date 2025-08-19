コンピュータエンターテインメント協会（CESA）は、東京ゲームショウ2025（TGS2025）のビジネスデイ（9月25日、26日）のうち、9月26日に開催するインディーゲーム開発者のプレゼンテーションイベント「センス・オブ・ワンダー ナイト 2025（SOWN2025）」登壇者を発表した。
「センス・オブ・ワンダー ナイト」は、“見た瞬間、コンセプトを聞いた瞬間に、誰もがはっと、自分の世界が何か変わるような感覚”という、「センス・オブ・ワンダー」を引き起こすようなゲームのアイデアを持ったインディーゲーム開発者を発掘するコンテスト企画。
応募数165タイトルの中から8タイトルが決定し、ファイナリスト8組が「センス・オブ・ワンダー ナイト」のプレゼンテーションに挑む。開催日時は2025年9月26日17時から、会場は幕張メッセ 国際会議場。公式番組内でも配信予定。
|出展社名
|タイトル
|国・地域
|紹介ムービー
|Latent Entertainment
|深宇宙探査
|日本
|https://youtu.be/PNcBC2oTzM8
|ニアピン GO
|ニアピン GO
|日本
|https://youtu.be/8Tinpd992a8
|Non-Virtual Reality Games
|Non-Virtual Reality Games
|ドイツ
|https://www.youtube.com/watch?v=twM7JsBVGJ0
|Playables
|Time Flies
|スイス
|https://youtu.be/a8mCe__c76k
|TearyHand Studio
|ダレカレ
|日本
|https://youtu.be/nHdGkfflYFs?si=M4OKO0DNDyPhAHM
|TopplePOP
|TopplePOP
|オーストラリア
|https://www.youtube.com/watch?v=Xr0loIDVuU4
|文字遊戯(日本語版)
|Word Game
|台湾
|https://youtu.be/RUZmdpH8_TA?si=fWEZdNpc13td5iLO
|やまむーゲームス
|BB アドベンチャー
|日本
|https://www.youtube.com/watch?v=iJFVRIJ5xHw
また、TGS2025インディーゲーム公式アンバサダーに、動画クリエイターのポッキー氏が就任。ポッキー氏はセンス・オブ・ワンダー ナイトの審査委員も務める。このほか、インディーゲーム開発者がTGS2025の「インディーゲームコーナー」に無料で出展できる「SELECTED INDIE80」の公式サイトが、8月18日にオープンしている。