「PlayStation Plus(PS Plus)」の全プランの加入者が追加料金なしで遊べる2025年7月の「フリープレイ」タイトルが発表された。

2025年7月の「フリープレイ」は、『ディアブロ IV』『THE KING OF FIGHTERS XV』『Jusant』の3タイトル。いずれも2025年7月1日から8月4日までの提供を予定する。

『ディアブロ IV』

『THE KING OF FIGHTERS XV』

『Jusant』

また、PlayStation Plusの15周年を記念するさまざまな企画も開催される。

PlayStation Plus プレミアム加入者は、6月25日から『WWE 2K25』のゲームトライアルを、6月30日から『モンスターハンターワイルズ』のゲームトライアルを利用可能。さらに、6月25日からPlayStation Plus プレミアム加入者は『VALORANT』 PlayStation Plusパックを追加料金なしで受け取ることができる。

6月27日から29日まで、PlayStation Plus加入者は、『Sniper Elite: Resistance』『シドマイヤーズ シヴィライゼーション VII』『スター・ウォーズ 無法者たち』などのタイトルを特別割引価格で購入できる。

6月28日からは、PlayStation Network限定アバターをゲットできる『餓狼伝説 City of the Wolves』『EA Sports FC 25』『NBA 2K25』『鉄拳8』『GUILTY GEAR -STRIVE-』の「PlayStation Plus 15th Anniversary Cup」トーナメントが開催される。

さらに、6月25日から8月12日までの期間、PlayStation Plus プレミアム加入者は、SONY PICTURES COREライブラリー内で提供されている対象映画を、PlayStation本体から15%オフで購入できるという。

そのほか、6月28日午前0時01分から6月29日午後23時59分まで、FREE MULTIPLAYER WEEKENDを開催。PlayStation Plusに未加入でも、対象のタイトルのオンラインプレイが楽しめる。