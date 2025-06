2025年6月26日、ポケモンカードゲームのアプリ『Pokémon Trading Card Game Pocket(ポケポケ)』に新テーマ拡張パック「イーブイガーデン」が追加される。

「イーブイガーデン」では、イーブイとその進化ポケモンの「イーブイフレンズ」が勢ぞろい。可愛らしい表情や仕草がいきいきと描かれたイラストを多数収録する。また、拡張パックの追加に伴い、新たなコレクションファイルやコレクションボードが登場することも発表された。

イーブイex

シャワーズ

サンダース

ブースターex

エーフィ

ブラッキー

リーフィア

グレイシア

ニンフィアex

ペロッパフ

マホイップ

マホミル

そのほか、平岩紙さん、池端杏慈さんが出演する『Pokémon Trading Card Game Pocket』の新しいテレビCMが6月26日から公開。母親役の平岩さんと娘役の池端さんが親子でポケポケを楽しむ様子が描かれる。

6月24日からは、全国のファミリーマートで『ポケポケ』のプレゼントコードがもらえるキャンペーンを実施。詳細は、6月19日以降に公開されるキャンペーンの詳細ページにてアナウンスされる。

6月26日15時30分からは「ポケポケ【公式】(Pokémon Trading Card Game Pocket)」のXアカウントで「#わたしの推しブイキャンペーン」を実施。同日に追加される新しいテーマ拡張パック「イーブイガーデン」にも複数収録されるイーブイフレンズのカードを『ポケポケ』のアプリ内で撮影し、ハッシュタグ「#わたしの推しブイ」と共に投稿することで参加できる。

© 2024 Pokémon. © 1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024 DeNA Co., Ltd.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

※ゲーム画面を使用する場合は、「画面は開発中のものです。」を、権利表記の近くにご記載ください。