ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、ゲームクリエイター小島秀夫監督の最新作となる PlayStation 5(PS5)用ソフトウェア『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』を2025年6月26日に発売した。

『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』は、2019年に発売された『DEATH STRANDING』の続編タイトル。プレイヤーは荷物を運びながら、敵として立ちはだかる人間やこの世ならざる存在に対処し、崩壊した世界を徒歩や乗り物に乗って探索する。

2025年6月26日18時からは、『DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH』の発売を記念したスペシャルイベント”DEATH STRANDING WORLD STRAND TOUR 2 in TOKYO”を開催。小島秀夫監督および主人公サム役の日本語音声を務める津田健次郎さんのほか、押井守さん、兎田ぺこらさん、星野源さんが出演し、抽選で選ばれた参加者とのQ&Aセッションなどを予定する。

